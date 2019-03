Mandagens overblik: Kølig start på dagen

I dag får børnene i Julemærkehjemmet i Kollund besøg af fire verdensmestre. Anders Zachariassen, Rasmus Lauge, Lasse Svan og Simon Hald fra det danske håndboldlandshold spiser først frokost med børnene og håndboldhygger derefter med dem.

Haderslev Kommunes Teknik- og Miljøudvalg tager mandag stilling til, om kommunen skal etablere kystbeskyttelse af ca. 300 sommerhuse ved Kelstrup og Hejsager Strand. Det anslåes at koste ca. 4 millioner kroner.

Også i dag hædrer Kolding Kommune alle de idrætsudøvere, der i løbet af 2018 har vundet titler som danske mestre, taget medaljer eller deltaget for første gang ved internationale mesterskaber, debuteret på landsholdet eller er rykket op i højeste række indenfor specialforbundene i Danmarks Idrætsforbund. Det foregår på Godset i aften.

Begge lokale politikredse melder om en rolig nat til mandag.

Det er en kold morgen med frostgrader, så biler, der har tilbragt natten udenfor garager og carporte, skal have skrabet ruderne fri for is og rim. Der er også risiko for pletvis glatte veje.

Tre lastbiler, en varebil og en personbil var mandag morgen impliceret i et uheld på motorvej E45 mellem Kolding Vest og Bramdrupdam. Ingen personer kom til skade, oplyser Sydøstjyllands Politi - men der opstod hurtig en lang kø i nordgående retning.

Husk, at du altid kan tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Efter en frostklar og kølig morgen følger en dag med både regn og sludbyger, fortrinsvis i den vestlige del, men ud på eftermiddagen mest tørt og efterhånden nogen opklaring nordfra. Temperaturer op mellem 4 og 7 graders varme. Svag til let skiftende vind, ud på eftermiddagen svag til jævn nordvestlig vind.

