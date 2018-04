Menighedsråd vil bygge ny kirke - borgerne protesterer

En gruppe borgere i Bredballe har skrevet under på, at de ikke ønsker en ny og større kirke, som menighedsrådet ellers har planer om. Borgerne mener, den eksisterende kirke er god nok og forstår slet ikke, man vil rive en eksisterende kirke ned.

Det er helt tosset at rive en kirke ned, der kun er 111 år gammel, synes jeg. Og så mangler jeg flere informationer om, hvordan man kan have brug for mere plads Jens Find, borger, Bredballe Sogn

Menighedsrådet i Bredballe ved Vejle ønsker sig en ny og større kirke, som kan rumme et moderne kirkeliv. De vil derfor rive den eksisterende 111 år gamle kirke ned, og bygge en ny.

Med otte gudstjenester alene juleaften, hvor omkring 2000 mennesker kommer i kirken, og seks barnedåb om måneden samt en lang række andre aktiviteter, er kirkens menighedsrådsformand Kurt Holm Hansen slet ikke i tvivl om, der er brug for en ny og større kirke.

- Lige nu har vi slet ikke plads til alle de mennesker, som ønsker at komme i kirken. Ind til for et halvt år siden havde vi kun dåb om søndagen, men for at få plads til alle, har vi flyttet flere af dem til om lørdagen. Juleaften har vi otte gudstjenester med omkring 2000 mennesker, og må stadig afvise folk i døren, siger Kurt Holm Hansen til TV SYD.

Tosset at rive en kirke ned for at bygge en ny

Men en gruppe borgere i Bredballe er ikke glade for de nye planer. De synes, den eksisterende kirke er stor og god nok, og har derfor oprettet en protestgruppe på Facebook 'Red Bredballe Kirke' hvor der lige nu er 583 medlemmer.

Jens Find er en af dem, der ikke forstår, hvad man vil med en ny kirke i Bredballe.

- Det er helt tosset at rive en kirke ned, der kun er 111 år gammel, synes jeg. Og så mangler jeg flere informationer om, hvordan man kan have brug for mere plads, og hvad den skal bruges til. Der er for mig mange alt for ubelyste aspekter af det her projekt, siger Jens Find.

I Bredballe Sogn bor der d.d. 7.164 medlemmer af folkekirken, og i følge Skrivunder.net har 301 sognebørn underskrevet protesterne.

Vi tror selvfølgelig på, at en ny kirke på stedet vil give den plads, vi virkelig mangler til alle dem, der ønsker at bruge kirken. Kurt Holm Hansen, menighedsrådsformand., Bredballe Kirke

Selvom protesterne i følge menighedsrådsformanden kommer lidt sent, så havde Kurt Holm Hansen forventet reaktionerne fra borgerne:

- Jeg kan godt forstå det. Det er en kirke mange har tilknytning til, og det er sjældent, der tages initiativer til både at rive en eksisterende kirke ned og bygge en ny på samme sted. Men vi tror selvfølgelig på, at en ny kirke på stedet vil give den plads, vi virkelig mangler til alle dem, der ønsker at bruge kirken, siger Kurt Holm Hansen.

Kom til kirkefrokosten søndag

I dag søndag er der arrangeret en kirkefrokost efter dagens gudstjeneste klokken 10, hvor man vil fremlægge planerne for kirken. En frokost Jens Find har planer om at deltage i.

- Jeg er spændt på at høre mere om det her projekt, - de må fremlægge fakta, siger Jens Find.

I kirken har man har taget højde for, der kan komme mange til frokosten:

- Altså der er mad til 100 mennesker, så det håber vi er nok. Og vi glæder os til at se folk, siger Kurt Holm Hansen.