Mens du nyder din ferie, passer tyvene din bolig

Allerede i dag har Sydøstjyllands Politi modtaget adskillige anmeldeser om indbrud.

Mens mange nyder sommervarmen i Syden, nyder indbrudstyvene de mange tomme villaer herhjemme.

Det er mange indbrud i forhold til en almindelig dag, men desværre ikke set i lyset af, at det er sommerferie. Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jørgen Lindhardt

Hos Sydøstjyllandspoliti har de modtaget flere anmeldelser om indbrud i dag.

- Det er mange indbrud i forhold til en almindelig dag, men desværre ikke set i lyset af, at det er sommerferie. Her har indbrudstyvene oftest travlt, siger Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jørgen Lindhardt.

Blot i dag kunne politiet berette om indbrud i Vejle, Kolding, Fredericia, Horsens, Grindsted, Vester Nebel og Almind.

Indbrudsforsøg har også interesse for politiet

Lige nu tegner der ikke til at være noget mønster i indbrudene - hverken i forhold til gerningsmænd, lokation eller hvad tyvene går efter, oplyser politiet.

Indbrudsforsøg bør også anmeldes, da vi kan bruge det til at få et overblik. Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jørgen Lindhardt

På nuværende tidspunkt er Sydøstjyllands Politi i gang med at indsamle beviser og danne sig et overblik over situationen. Politiet hører derfor også gerne fra folk, som heldigvis er sluppet med skrækken, men der har haft forsøg på indbrud.

- Indbrudsforsøg bør også anmeldes, da vi kan bruge det til at få et overblik. På den måde kan det stadig bidrage til efterforskningen, siger Vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jørgen Lindhardt.

Skab aktivitet ved boligen

Er du på ferie, eller skal du snart? Så anbefaler politiet at få en nabo til at skabe noget akvitet ved ens bolig. Det kan være at parkere en bil i indkørslen, flytte rundt på skraldespandene eller trække gardiner for og fra.