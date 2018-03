Messi kom ikke på holdet

I dag søndag var der optagelsesprøve for nye besøgshunde i Aabenraa. Èn af dem, der dukkede op, var Messi.

Blød, glad og god som dagen er lang.

Men det var desværre ikke nok for Messi til at komme på holdet denne gang. Besøgshundeholdet.

I dag mødtes 20 hunde og deres ejere i Aabenraa på Plejehjemmet Rise Parken. Her skulle hundeadfærdskonsulenter vurdere, hvilke hunde der var egnet til at blive besøgshunde på plejehjem. Desværre for Messi fik han ikke en ny titel i dag.

- De er bange for, at han vælter et par ældre mennesker, inden han er faldet til ro, siger Anders Nansen, der er Messis ejer.

Den toårig golden retriever har lidt for meget energi, vurderede adfærdskonsulenterne.

- De sagde en dejlig hund, men lidt for ung og lidt for vild, siger Messis ejer.

Besøgshunde kan gavne mange

Messi og Anders Nansen dukkede lidt tilfældigt op til optagelsesprøven i dag. En annonce vækkede ejerens interesse, og derfor valgte han at tage sin hund med i dag.

- Jeg tror på, at der er mange, der kunne have gavn af at have besøg af en hund en gang i mellem, siger han.

Selvom Messi ikke bestod prøverne i dag, så forstår ejeren godt adfærdskonsulenternes beslutning.

- De ved, hvad de taler om. De er jo professionelle. Med tiden skal Messi nok udvikle sig til at blive en god besøgshund, siger hun.

Hundeadfærdskonsulenterne opfordrede ejeren til at tage Messi med til en ny optagelsesprøve om et halvt til et helt år, når han er faldet lidt mere til ro. Så kan det være, at han er heldig at komme på holdet til den tid.