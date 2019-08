Miljøminister sænker fremtidige havbrug

Det skal være slut med nye havbrug, har miljøministeriet besluttet. Forslaget kommer på baggrund af havbrugs skadelige miljøpåvirkning.

Miljøministeren, Lea Wermelin, (S), vil nu føre en ny kurs på området for havbrug. Konkret vil miljøministeren gøre det umuligt at få tilladelse til nye havbrug. For landets havbrug betyder det, at de ikke kan udvide deres produktion, fordi de ikke vil kunne få tilladelse til at oprette flere havbrug.

Læs også Hedensted Kommune vil have hjælp til kontrol af havbrug

Det sker på baggrund af, at miljøkompenserende tiltag som muslinge- og tangproduktionen i havbrugene ikke sænker udledningen af kvælstof, som man ellers havde regnet med. Efter flere problemer med iltsvind, vil man gerne holde indholdet af kvælstof nede i områderne med havbrug.

Der er 19 havbrug Danmark, hvor af 9 ligger i farvande ved Syd- og Sønderjylland.

Lene Tingleff er formand i Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune. Kommunen har to af Danmarks 19 havbrug nemlig As Vig Havbrug og Borre Havbrug.

-Vi har brugt meget tid på havbrug og arbejdet rigtig meget med det. For mig er det vigtigt at sige, at jeg ikke generelt er imod havbrug, hvis det lever op til de miljøgodkendelser, de kan få, siger Lene Tingleff (V), der er formand i Udvalget for Teknik i Hedensted Kommune.

Læs også Nu vil minister helt til bunds i havbrugsrod

Lene Tingleff ser med interesse på regeringen forslag om at rykke havbrugsproduktionen væk fra havet og ind på land.

-Jeg synes faktisk, det er rigtig spændende. Der er gode perspektiver i at få fiskeproduktionen flyttet på land, så man har bedre styr på produktionen og bedre kan holde øje med det og kontrollere det, virksomheden udleder.

Lene Tingleff ser gerne på forslaget om at selje havbruget ind på land, men hun deler ikke holdningen om, at havbrug sviner generelt. Foto: Henrik Skovgaard, TV SYD

Ikke enig i kritikken af havbrug

Kritikken om at havbruget generelt er skadeligt for havmiljøet er dog ikke en opfattelse, som Lene Tingleff deler.

-Nej, det er jeg som udgangspunkt ikke enig i. Jeg er ikke imod havbrug, hvis de lever op til de miljøgodkendelser, som miljøministeriet har fastsat. Hvis der er en faglig vurdering om, at de lever op til udledningskravene, så mener jeg, at der er plads til havbrugene.