Miljøordfører vil kende omfang af vandforurening

Fund af pesticider i vores drikkevand bekymrer i allerhøjeste grad miljøordfører fra Socialdemokratiet Christian Rabjerg. Han kalder det for uacceptabelt.

- Det er helt uacceptabelt.

Sådan siger Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen, efter fund af sprøjtemidlet Desphenyl-chloridazon i mere end hver fjerde testede vandværksboring i Danmark. I mere end tiende vandboring var der mere af stoffet i vandet, end hvad der er tilladt. Det viser en undersøgelse fra forskningsinstitutet GEUS.

- Hvis man ikke er bekymret for vores vand, går man ikke op i miljøet, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD.

Desphenyl-chloridazon har været forbudt siden 1996, hvor det blev brugt som ukrudtsmiddel af landmændene. Udover i vandværksboringer er stoffet fundet i næsten hver tredje af de steder, hvor man har undersøgt grundvandet. Miljøordføreren understreger, at danskerne ikke skal acceptere sprøjtegifte i vandet.

- Det handler helt grundlæggende om tryghed. Vi drikker grundvandet direkte, derfor skal vi kunne stole på, at vandet er rent, siger han.

Hvem skal betale?

For at skabe helt rent vand igen fortæller Danske Vandværker, at de kan rense vandet og lave nye boringer. Det kan blive en dyr affærer, og spørgsmålet er, hvem der skal betale.

Christian Rabjerg Madsen har bedt Miljø- og Fødevareminister Esben Lune Larsen om et overblik over, hvor meget det kommer til at koste.

- Når vi har et overblik over omfanget og ved, hvor dyrt det er, må vi afgøre, om vandkunderne kan betale, eller om vi må finde en anden løsning. Alternativ kan landbruget betale noget via pesticidafgiften. Men det ved vi ikke, før vi kender problemets omfanget, siger Christian Rabjerg Madsen.

