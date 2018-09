Millioner skal bekæmpe bande-kriminalitet

Fredericia har søgt og fået 6,5 millioner kroner til at forhindre, at børn og unge ender i bandekriminalitet.

Banden Loyal To Familia (LTF) holder til i Fredericia. Så sent som i sidste uge blev fem personer i byen sigtet for at overtræde det landsdækkende forbud mod at bære eller skilte med Loyal To Familias kendetegn i det offentlige rum.

Nu skal et nyt forebyggende projekt være med til at sætte en stopper for LTF og andre kriminelle bander. Fredericia Kommune har fået tildelt 6,5 millioner kroner fra Udlændinge- og Integrationsministeriets satspulje til bekæmpelse af bandekriminalitet. Pengene kommer fra den pulje på 30 mio. kr., som regeringen har afsat til at bekæmpe rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Vi ønsker selvfølgelig ikke, at vores børn og unge skal blive tiltrukket af bandemiljøet. Kirsten Blæhr, familiechef, Fredericia Kommune

Alle søger fællesskaber

Korskærparken i Fredericia er på regeringens ghettoliste og karakteriseret som hørende til i den hårdeste kategori. Pengene skal gå til konkrete familier i området, hvor der kan være en række problemer på samme tid. Problemerne kan ende med, at børnene lader sig rekruttere til en bande.

- Vi ønsker selvfølgelig ikke, at vores børn og unge skal blive tiltrukket af bandemiljøet, uanset om det er LTF eller nogle andre uhensigtsmæssige løbebaner, fordi man gerne vil være en del af et fællesskab, fortæller Kirsten Blæhr, familiechef Fredericia Kommune, til TV SYD.

Ifølge hende kan de børn være i risiko for at søge banderne, fordi alle mennesker gerne vil være del af et fællesskab.

- Så søger man måske en subkultur, hvor der kommer nogle uheldige personer forbi, der måske har relation til bander. Vi kan være bekymrede for nogle af de børn, der bor derude, fortæller hun.

I ansøgningen om pengene hos Udlændinge- og Integrationsministeriet skirver kommunen blandt andet:

"Alle søger et tilhørsforhold og det at være en del af en flok. Vi har og har altid haft en gruppe unge, som ikke kommer særligt godt igennem folkeskolen. De stifter bekendtskab med "det dårlige selskab", og stille og roligt udvikler det sig. I starten lidt hash, måske lidt kriminalitet, men på den lidt længere bane bliver de kandidater til den organiserede kriminalitet."

En plan for hele familien

Netop ud fra det faktum, at der kan være flere problemer i samme familie, laver kommunen en handleplan for alle medlemmer. Et eksempel kunne være en familie, hvor faren er arbejdsløs, moren er psykisk syg og måske oven i købet har et alkoholmisbrug. Måske er der ikke råd til, at børnene kan gå til fritidsaktiviteter og leve et liv som kammeraterne.

- Der ønsker vi at lave en samlet handlingsplan for hele familien, så far kommer på arbejde, mor får hjælp til sit misbrug, og vi tager hånd om de unge og deres fritidsaktiviteter og laver decideret familiebehandling, siger Kirsten Blæhr.

Fredericia Kommune har et tæt samarbejde med politiet. Parterne mødes hver uge og snakker om, hvilke børn og unge, de er bekymrede for.

Fredericia har som den eneste kommune vest for Storebælt modtaget støtte fra puljen. De tre andre er Ishøj, Slagelse og København.