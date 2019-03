Minister fik regn, blæst og en hyggelig sludder

Fire politikere mødtes søndag eftermiddag på en temmelig vindblæst motorvejsbro nord for Haderslev. Formålet var at se nærmere på det område, hvor Hærvejsmotorvejens sydlige ende skal begynde.

Linjeføringen for den kommende motorvej er slet ikke på plads endnu, men det var et af de emner, der blev diskuteret, da transportminister Ole Birk Olesen søndag mødtes med Haderslevs borgmester HP. Geil, samt de to folketingspolitikere Hans Christian Schmidt og Henrik Dahl.

Den kommende Hærvejsmotorvej skal gå fra Haderslev i syd til Give i nord og være med til at aflaste trafikken på E45 i Trekantområdet.

Haderslev borgmester HP. Geil håber, at der hurtigst muligt bliver truffet en afgørelsen omkring linjeføringen af hensyn til lodsejerne i området, og den skulle gerne være klar på den anden side af sommerferien, lover transportminister Ole Birk Olesen.

- Vi får en afklaring i løbet af sommeren, når VVM-undersøgelsen er færdig. Så kommer der nogle bud på en linjeføring, og så skal vi som politikere træffe en beslutning, siger Ole Birk Olesen til TV SYD.

Hård vind og paraplyer gav en smule problemer. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Anlægsarbejdet skal efter planen sættes i gang i 2023, og selvom der venter et snartligt folketingsvalg, håber og tror borgmester HP. Geil, at der fortsat er flertal for, at Hærvejsmotorvejen bliver en realitet.

- Vi er 31 borgmestrer, der står bag ved det her, så jeg vil tro, at en anden regering også vil følge det her og synes, at det er en god ide, fortæller HP. Geil.

