Motorvej genåbnet efter fund af genstand

Mandag aften kort efter klokken 18 fik politiet en anmeldelse om, at en bil var blevet ramt af en genstand kastet fra en motorvejsbro. Efter mange timers søgen har politiet nu fundet en 'genstand' på stedet.

Klokken 18.14 fik politiet en anmeldelse om, at en bil var blevet ramt af en genstand fra en bro på Hovslundvej, da den kørte i nordgående spor på motorvej E45 mellem Aabenraa og Haderslev.

Sønderjyske Motorvej er nu åbnet i begge retninger efter anmeldelse om nedkastning af genstand fra bro over motorvejen. Vi har søgt spor og fundet en genstand på stedet. Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 16, 2018

Meldingen lød, at det var en stor genstand, der havde ramt bilen. Se mere hos Local Eyes.

Politiet har hele mandag aften og først på natten været talstærkt til stede for at undersøge området, - først med hunde - senere måtte de sætte store projektører op for manuelt at finkæmme stedet. Foto: LocalEyes

- Den er ramt af noget, der er hoppet hen ad kølerhjelmen og sprunget op på forruden. Efter bulerne i motorhjelmen at dømme, er det en stor genstand, vi leder efter, fortalte vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD mandag aften.

Politiet har hele mandag aften og først på natten været talstærkt til stede for at undersøge området - først med hunde - senere måtte de sætte store projektører op for manuelt at finkæmme det høje græs langs motorvejen.

Mens efterforskningen stod på, var strækningen mellem Aabenraa N og Haderslev S på E45 i en længere periode lukket for trafik i begge spor, og bilister blev ledt ud på alternative veje.

Kort efter klokken 01 natten til tirsdag har politiet meddelt på twitter, at de har fundet en genstand i området, men at de ikke har yderligere oplysninger i sagen.