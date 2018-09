Museum får tysk maleri foræret

I 1864 malede en tysk soldat Aabenraa set syd fra. Mandag blev det afsløret på byens musem.

- Det er et nyt og meget sjældent syn på Aabenraa, sagde museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, da han mandag afslørede et nyt maleri af Aabenraa på byens kulturhistoriske museum på H.P. Hanssensgade.

- Der findes mange malerier af den smukt beliggende by i bunden af den store fjord set fra Galgebakken eller Nørreskoven nord for byen, men dette maleri kigger ud over byen og fjorden set fra Ensted syd for byen, siger Carsten Porskrog Rasmussen.

Maleriet er skabt af en tysk-hollandsk soldat i 1864, og det har været i hans families eje, indtil familien for nylig kontaktede museet i Aabenraa og tilbød det.

Hentede det selv

Museumsinspektøren hentede selv maleriet hos familien i Holland, og nu kan det ses på Kultur- og Søfartsmuseet i Aabenraa.

Og hvad lavede en tysk soldat i 1864 helt oppe ved Aabenraa, vil nogle måske spørge, når nu kampene med dem fandt sted nede ved Dybbøl og på Als?

- Jo, lyder svaret fra museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen, hele Sønderjylland op til Kongeåen var annekteret af prøjserne, og ikke alene der var der tyske soldater, det var der over hele Jylland.