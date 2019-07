Museumsinspektør glæder sig over podcast: - Fantastisk at gøre folk klogere

De første episoder af en ny podcastserie om Gudenåen er klar. For museumsinspektør Lola Wøhlk Hansen har det været en anderledes måde at arbejde på.

Museumsinspektør for Glud Museum, Lola Wøhlk Hansen, har sammen med journalisten Lene Grønborg Poulsen været på tur ud til Tinnet Krat og Uldum Kær for at optage de første to episoder af podcasten 'Åsteder - Fortællinger fra Gudenåen'.

I podcastens første to episoder prøver de at gøre lytterne klogere på områdernes sagn og historie, og for museumsinspektøren har det været en anderledes arbejdsopgave.

- Når man laver en podcast, så er det kun lyd, og så skal man fortælle, hvad man ser og ikke kun den historie, man gerne vil af med, men også alt det der sker omkring en, fortæller Lola Wøhlk Hansen.

Fantastisk at fortælle historier

Podcasten er et samarbejde mellem de syv kommuner - Hedensted, Horsens, Silkeborg, Viborg, Skanderborg, Favrskov og Randers - som Gudenåen løber igennem.

Herudover deltager otte museer, og Glud Museum er de første, der medvirker i podcasten.

Fakta om Gudenåen Gudenåen er Danmarks længste å. Den udspringer ved Tinnet Krat få kilometer syd for Nørre Snede og løber gennem talrige sving i landskabet 160 kilometer nordpå mod Randers Fjord og videre ud i Kattegat. Kilde: Videnomgudenåen.silkeborg.dk

Lola Wøhlk Hansen er glad for, at museet kan være med til at gøre folk klogere på de områder, som man kan møde langs Gudenåen.

- Så kommer de igennem det her område - måske helt uden at vide, hvad det er for noget. Og så kan vi være med til at fortælle den historie. Det, synes jeg, er fantastisk.

Podcasts i fortællingen

Nu hvor museumsinspektøren har lært at lave podcasts, kan det være, at det også kommer Glud Museum til gode i fremtiden.

- Som frilandsmuseum kan podcasts faktisk noget. Vi kan bruge dem i fortællingen. Vi har ikke lyst til at plastre alle vores bygninger til med skilte, så folk skal rende rundt inde i stuen i en skilteskov.

- Men så kan man måske i stedet for få en podcast med i ørerne, når man skal rundt og høre historierne om museet, siger Lola Wøhlk Hansen.

Fakta om 'Åsteder - Fortællinger fra Gudenåen'