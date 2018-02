Museumsleder: Storbrand fortæller byens historie

Storbranden på Fredericia Havn er med til at fortælle byens historie, mener museumsleder.

Fredericia Museum er i gang med at indsamle materiale om storbranden på byens havn, så historien kan bringes videre til kommende generationer. Ikke kun for at fortælle om selve branden, men også for at fortælle byens historie.

- Ved at fortælle brandens historie, kommer vi også til at fortælle om byens historie generelt. Brand er jo noget som på mange måder spiller ind i byens historie, lyder det fra museumsleder Karsten Merrald Sørensen fra Museerne i Fredericia.

På lørdag er to år siden, branden på Fredericia Havn opstod. Dengang var området spærret, så på den måde er der formentlig også mange, som allerede i nærmeste fremtid vil finde det interessant at høre om, hvad der egentlig foregik på det lukkede område, mener Karsten Merrald Sørensen.