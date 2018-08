Sundhedsblæksprutte skal bringe nærheden tilbage

Sundhedscenter Haderslev samler både kommunale og regionale behandlingstilbud under samme tag. Det skal sikre, at borgerne får en mere tryg og sammenhængende behandling.

Et 5000 kvadratmeter spritnyt sundhedscenter, der huser alt lige fra et regionalt jordemodercenter til et kommunalt misbrugscenter, er netop blevet indviet i Haderslev.

Sundhedscenteret, der er et samarbejde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune, har især fokus på den mentale sundhed, og det glæder Thies Mathiasen, der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark.

- Det unikke er, at der fra dag et kommer et samarbejde mellem de regionale og kommunale tilbud. Der kommer en bedre sammenhæng i behandlingen, og det er til gavn for patienten, siger Thies Mathiasen til TV SYD.

Der er både regionale, kommunale og private tilbud. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Ifølge formanden skal samarbejdet være med til at forhindre, at patienter bliver tabt i systemet, når de overgår fra behandling i regionen til behandling i kommunen.

- Der har været eksempler, hvor en patient er blevet udskrevet fra et psykiatrisk sygehus, og som er faldet tilbage i et misbrug, inden den kommunale behandling kom i gang, siger Thies Mathiasen.

Sundhedscenter Haderslev er, ifølge Region Syddanmark, et eksempel på, at regionen gerne vil styrke de nære sundhedstilbud. Det gælder f.eks. også, når der skal tages et røntgenbillede eller en blodprøve.