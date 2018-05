Nøgen solbader får bøde

Politiet måtte hjælpe 43-årig mand i tøjet efter ulovlig solbadning.

En 43-årige mand valgte i dag at solbade uden en trevl på kroppen midt på Torvet i Bedsted. Det fik forbipasserende til at ringe til politiet, som ganske rigtigt fandt den 43-årige siddende nøgen på en bænk på Torvet.

Da ingen af de forbipasserende tilsyneladende har følt sig krænkede nok til at anmelde ham for blufærdighedskrænkelse, så slipper han med en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen. Erik Lindhardt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet måtte hjælpe den 43-årige i tøjet, og han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

- Vi kunne godt have sigtet ham for blufærdighedskrænkelse, men da ingen af de forbipasserende tilsyneladende har følt sig krænkede nok til at anmelde ham for blufærdighedskrænkelse, så slipper han med en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindhardt til TV SYD.

Nu hvor den 43-årige er kommet i tøjet igen, må han til lommerne. Forseelsen kommer nemlig til at koste ham en bøde.