Nørderne spiller elektronisk musik med vand på festival

Lydknust er navnet på en elektronisk musikfestival, som lørdag løber af stablen i Esbjerg

Dryp, dryp. Dryp.

I et rum på Huset i Esbjerg står Anton Friisgaard med sine fire hjemmelavede vandhaner og spiller musik. Det lyder måske lidt anderledes, men kunstneren Anton, med kunstnernavnet Hviledag, medgiver også, at han er ret nørdet omkring sin musik.

- Det går langsomt op for mig, hvor stor en nørd jeg er. For et par måneder siden troede jeg ikke, jeg var en særlig stor nørd. Men lad os være ærlige, jeg er en rimelig stor nørd, griner Anton.

Lørdag aften deltager han i den elektroniske musikfestivale Lydknust i Esbjerg, der er arrangeret af elever på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Anton spiller ambient musik. Musik, der ifølge ham selv handler om teksturer, flow og klang, i stedet for rytme og energi

Helt præcist har Anton fire hjemmelavede vandhaner, der drypper med forskellige tempi. Dråberne rammer en sensitiv overflade, som skaber både lyd og lys.

Lørdag spillede Hviledag på Lydknust i Esbjerg. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

- Vand har en ret spændende karakter. Som symbol er vand livgivende, men det er også flydende og jeg kan styre det, så det er et godt materiale at arbejde med. Musikken får et ret spænende flow, samtidig med at musikken bliver visualiseret, siger Anton.

I alt optræder 13 kunstnere på musikfestivalen Lydknust. Derudover finder man flere visuelle kunstnere, som har været med til at dekorere scenerne under festivalen.

