Nu er alle storkene fløjet fra reden

Efter lidt over fire måneder i storkereden i Smedager er den lille familie nu fløjet mod Afrika. For ungerne bliver det en tur med mange udfordringer.

Den 9. april landede storkene Annika og Tommy i storkereden i Smedager. Tirsdag den 21. august spredte de deres vinger og fløj derfra sammen med deres tre unger Alma, Anton og Line. Nu er de alle fem på vej mod en varmere tilværelse i Afrika, og det er det helt rigtige tidspunkt, de flyver afsted, fortæller storkeekspert fra Storkene.dk Mogens Lange.

Ungerne kan risikere at flyve ind i elledninger eller flyve ind i en vindmølle og blive savet over. Mogens Lange, storkeekspert, Storkene.dk

- Når vi begynder at nærme os efteråret, giver én af forældrene et signal med næbbet. De slår med det på en bestemt måde, og så ved ungerne, at nu er det nu, de skal afsted, siger Mogens Lange.

I løbet af sommeren har foreningen Storkene lagt 500 kilo fisk ud til storkefamilien i Smedager.

- Ungerne flyver afsted med de bedste betingelser. De er velflyvende, velfungerende og så er de i topform, fortæller storkeeksperten.

Ungerne vil møde udfordringer

Men derfor er det nødvendigvis ikke sikkert, at de overlever den lange flyvetur hele vejen mod Afrika. En stork flyver 5-700 kilometer om dagen, men inden storkefamilien har nået Afrika, vil cirka 50 procent af ungerne være gået til, det fortæller statistikken.

- Det er virkelig svært at sige, hvordan de vil klare sig, men der er mange udfordringer for ungerne. De kan blandt andet risikere at flyve ind i elledninger eller flyve ind i en vindmølle og blive savet over, fortæller Mogens Lange og understreger, at der er en særlig ting, storkeeksperterne ikke håber, vil ske.

- Hvis rejsen bliver for uoverskuelig for ungerne, kan de finde på at flyve tilbage mod reden i Smedager, og så vil de slet ikke overleve. Så det må bare ikke ske, fastslår storkeeksperten.

