Nu er kameraerne tændt: Slut med at køre ræs

De nye stærekasser ved Esbjerg er vågnet og klar til at blitze fartglade bilister på Tjæreborgvej. Blandt naboerne er meningerne om de nye fartdukse blandede.

Selvom skiltet siger 60 kilometer i timen, er det ikke alle, der er helt med på, hvad det betyder. Fartsynderne drøner rundt på vejene over hele landet, men nu gør nye fastmonterede stærekasser dem selskab.

Regeringen har udvalgt 11 farlige veje i hele landet, hvor de nye stærekasser er sat op. I TV SYDs sendeområde betyder det, at bilister skal forberede sig på at smile til en stærekasse, når de kører ad Tjæreborgvej ved Esbjerg.

TV SYD har talt med nogle af naboerne til Tjæreborgvej, og en af dem er Sussi Reimers. Hun er pensionist, og lige uden for hendes hus står én af de to stærekasser.

- Folk kører med hovedet under armen derude, og vi kan både se og høre, at der bliver kørt ræs på vejen, fortæller hun.

Sussi Reimers har en søn på ni år, og han cykler på Tjæreborgvej hver dag, når han skal til og fra skole.

- Det er meget utrygt, men stærekasserne har betydet, at folk sætter farten ned. Bare det at de står der, og bilisterne kommer i tvivl, om de bliver blitzet eller ej, så sætter de farten ned, siger Sussi Reimers, der håber, at der bliver sat stærekasser op flere steder.

Stærekassens kamera sidder bag et vindue af glas. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Mega-irriterende

Ikke alle er lige glade for de nye permanente stærekasser. En håndværker, som TV SYD mødte ved Tjæreborgvejs ene stærekasse, er mindre begejstret.

- De er da mega-irriterende. Forleden dag kom jeg kørende... ja lidt for stærkt, mens jeg snakkede i mobiltelefon - det plejer jeg ellers ikke - så var jeg ret nervøs for, at jeg blev blitzet. Så det er da godt, at de først virker fra i dag, siger håndværkeren, der i øvrigt ønsker at være anonym.

De hakker bremserne i

Bent Pedersen er landmand, og hans ejendom ligger ud til Tjæreborgvej. Faktisk står den ene af stærekasserne lige uden for hans indkørsel.

- Det er en god ide, for nu kan jeg komme ind i min indkørsel uden at blive kørt ned, siger Bent Pedersen.

Stærekasserne har stået langs Tjæreborgvej et stykke tid, men ifølge Vejdirektoratet er kameraerne først blevet tændt torsdag.

Bent Pedersen fortæller, at bilisterne allerede har sat farten ned, selvom stærekasserne ikke har været tændt.

- De havde ikke behøvet at tænde dem, for så snart bilisterne ser stærekasserne, så hakker de bremsen i, fortæller han.