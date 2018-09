Nu går Energinet i gang med at bygge højspændingsstation til Apple

Energinet er nu klar til at bygge en ny højspændingsstation i Kassø tæt ved Aabenraa for at tilslutte Apples kommende datacenter til elnettet.

Energinets bestyrelse har netop godkendt projektet, og kontrakten mellem Apple og Energinet er blevet underskrevet af begge parter.

- Et datacenter har et meget stort forbrug af elektricitet, hvilket gør, at der er brug for en stærk forbindelse til elnettet. Nord for den eksisterende højspændingsstation i Kassø bygger vi en ny station, som populært sagt kommer til at fungere som en kæmpe stikkontakt for Apples datacenter, forklarer projektleder Oddleif A. Nielsen fra Energinet i en pressemeddelelse.

I slutningen af 2017 kunne Energinet sætte strøm til Danmarks første højspændingsstation, som kobler et datacenter til elnettet – nemlig Apples datacenter ved Viborg. Ligesom det er tilfældet i Viborg, så er det Apple, der betaler alle udgifter til opførelsen af højspændingsstationen i Kassø.

De næste måneder skal Energinet have leverancer af kabler, fundamenter og bygninger på plads. Fra januar 2019 forventer vi at kunne gå i gang med selve anlægsarbejdet. Stationen skal stå færdig i efteråret 2021

Ved siden af de to stationer til Apples datacentre har Energinet bygget en station til Facebook i Odense og en station til Google i Fredericia.

For alle stationerne gælder, at de er placeret ved knudepunkter i elnettet, hvor der er meget høj sikkerhed for forsyning. Ved Kassø har elnettet forbindelse både sydpå til Tyskland, nordpå til Norge og vestpå til havmølleproduktionen ved vestkysten og den kommende Cobra-forbindelse til Holland.

