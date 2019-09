Fiskene dropper Lillebælt: Nu indkalder lystfisker til stormøde

Lystfisker Jan Pedersen har stiftet en Facebook-gruppe, der skal få fiskene tilbage i Lillebælt. Den 24. oktober inviterer han til stormøde.

- Der er noget rigtig, rigtig galt derude. Vi føler, at det er en katastrofe.

Sådan lyder det fra lystfisker Jan Pedersen om situationen, der lige nu hersker i Lillebælt.

For bare tre-fire år siden kunne man i bæltet mellem Fyn og Jylland opleve masser af levende dyr under vandet, og det tiltrak lige så mange fiskere, som det kystnære område drog gavn af.

Vi er nødt til at stå sammen nu, fordi alle ved, at der er noget galt. Jan Pedersen, skolelærer, Starup

Men ifølge Jan Pedersen er virkeligheden i dag en anden. Fiskene er væk, og det samme er fiskerne.

Derfor har han stiftet Facebook-gruppen ’Hjælp Lillebælt’, der skal samle alle, lystfiskere og erhvervsfiskere.

- Vi er nødt til at stå sammen nu, fordi alle ved, at der er noget galt. Så vi skal arbejde sammen om, hvilke løsninger der er, siger Jan Pedersen, der bor i Starup ved Haderslev og til dagligt arbejder som skolelærer.

Video viser virkeligheden i Lillebælt

Facebook-gruppen har eksistereret i knap to måneder, og den er nu kun 50 brugere fra at have 1000 medlemmer.

Jan Pedersen understreger, at meningen med gruppen ikke er at pege fingre – men formålet er derimod, at folk skal dele deres udsagn og observationer, som de så kan give videre til politikerne.

Hans ønske er hørt. Videoerne, billederne og diskussionerne vælter ind. Og for bare to dage siden delte et medlem en video af en kæmpe flok døde fisk.

- Det er jo synd og skam at se de fisk ligge dér. Det ærgrer mig enormt meget, siger Jan Pedersen, der med gruppen håber at kunne råbe politikere og borgmestre op.

Jan Pedersen håber, at livet vender tilbage i Lillebælt. Foto: Line Sahl

Initiativtager håber at kunne råbe politikerne op

Den 24. oktober har han indkaldt til stormøde, hvor forskellige eksperter blandt andet vil deltage - og Jan Pedersen har en forventning om, at den aften vil bidrage til at få politikerne til at rette deres opmærksomhed mod Lillebælt.

- Når så mange mennesker siger, at der ikke er fisk tilbage, så tror jeg på, at nogen går ind og tager teten og sætter gang i en indsats, så vi kan finde ud af, hvad problemerne er i Lillebælt, og vi kan finde den rigtige løsning, siger han.

Selvom det, ifølge Jan Pedersen, har set dødt ud i Lillebælt de seneste tre år, så har han en tro på, at livet en dag kan vende tilbage.

- Jeg tror ikke på, at det er urealistisk – men det kræver, at vi finder en løsning, og der kommer ro på i Lillebælt, siger han.