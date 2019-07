Nu kan du sige "OK" til at få hundelorte i din skraldespand

Må man smide en pose med hundelort i andres skraldespand? Det dilemma fylder nu meget mindre i Skærbæk ved Tønder.

Den sorte labrador Molly har har dårlig timing. Det har hun ofte. Ja, faktisk vælger hun gerne at sætte sig på fortovet fremfor i skoven.

- Vi kan godt lide at gå en tur på 4-5 kilometer, og så er det lidt træls at gå resten af turen med en fyldt hundepose allerede efter de første 500 meter, fortæller Carsten Oldenburg Jensen.

Må jeg smide den i din skraldespand?

Har man ikke hund. Så virker følgende dilemma måske trivielt. Men med mange gåture, og med mange fyldte poser, så er der én tanke, som flere hundeluftere deler.

- Er der nogen, der opdager, at jeg lige lægger min pose i den her skraldespand på min hundelufterrute?

Og det spørgsmål blev Carsten Oldenburg Jensen træt af at stille sig selv.

800 klistermærker siger det er "OK"

Forsikringssælgeren i Skærbæk, der ellers har nok at se til med fuldtidsjob og familie, satte sig for at løse probelmet selv. På få timer havde han kontaktet en designer over nettet og fundet et sted, der kunne printe klistermærker.

- I første omgang bestilte jeg 500 stk. Men jeg har været nødt til at bestille flere, fortæller han og et hurtigt kig i et excelark afslører, at der nu er sendt 810 klistermærker afsted fra hjemmekontoret i det sønderjyske.

Klistermærkerne har nu deres egen Facebookside og kan bestilles via mobilpay. Men i første omgang var det blot på på den lokale Facebookside for Skærbæk, at der blev annonceret for klistermærket.

Og borgerne i Skærbæk tog godt imod. Og heldigvis for Carsten Oldenburg Jensen, så står der på denne gåtur en skraldespand med et "OK" -klistermærke få meter fra Mollys valgte toilet.

Flere har prøvet

Ideen med klistermærket er ikke helt enestående. Flere kampagner og kennelklubber har også prøvet at markedsføre lignende. Men ingen af dem har haft succes i Skærbæk.

- Jeg tror, at det er fordi min vinkel også er lidt anderledes og budskabet er enkelt. Jeg hjælper ved at stille min skraldespand til rådighed for dig. Og du gør det samme for mig, forklarer Mollys ejer.

Han håber dog på, at endnu flere følger trop og bestille klistermærket. For der er stadig langt mellem skraldespande med et "OK" og Molly, hun er aldrig til at regne med.