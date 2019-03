Prinsesseslot åbner portene: Nu kan du sove med troldmænd – og spise i riddersal

Danmarks nyeste slot, Legoland Castle Hotel, åbner fredag aften. Forventningen er 50.000 flere overnatninger om året.

- Der er fuldt tryk på Lego-magien over det hele. Lige fra det ydre, som er et kæmpe slot, til de fuldt tematiserede værelser med drageriddere, prinsesser og troldmænd. Når man skal spise, bliver det i en rigtig riddersal.

Det er klart det bedste, vi har lavet her i Legoland. Christian Woller, direktør, Legoland, Billund

Sådan siger en glad og forventningsfuld direktør for Legoland, Christian Woller, om fredagens åbning af Legoland Castle Hotel.

Det 200 millioner kroner dyre byggeri, der har 142 værelser og gennemgående tema som et ægte Lego-slot, er Legolands dyreste investering nogensinde.

Derfor forventer direktøren også, at der bliver tiltrukket flere overnattende gæster end på de eksisterende overnatningssteder.

- Vi tror, at vi kan få 50.000 flere overnattende gæster (om året, red.). De kommer til at besøge Legoland i en eller to dage. På den måde regner vi med vækst begge steder.

Gæsterne kan ifølge direktøren også godt glæde sig.

Der er fuldt tryk på Lego-magien over det hele. Vi forventer, at vi kan give en helt ekstraordinær oplevelse. Christian Woller, direktør, Legoland, Billund

- Der bliver fuld tryk på – både på hotellet og inde i parken. Vi glæder os rigtig meget til at åbne for alle de mange børn fra både Danmark og udlandet, slutter direktøren.

Klokken 19.30 er der stort åbningsshow med riddere på hest og karaktererne fra Legoland, der med hjælp fra tv-vært Thomas Skov skal forsøge at få åbnet slottet.

Selve Legoland åbner lørdag 30. marts klokken 10.