Glade forældre: Nu kan vores børn komme trygt frem på cykel

150 skoleelever mødtes i dag mellem Egtved og Ødsted for at fejre, at de nu kan cykle frem og tilbage på en spritny cykelsti.

Klokken 10 mandag formiddag mødtes 150 elever fra Ødsted og Egtved skoler sådan cirka midt imellem de to byer. De har fået en ny cykelsti, og det skal fejres.

5,8 millioner kroner har det kostet Vejle Kommune at lave de sidste tre kilometer sti mellem de to byer, som hidtil har været uden cykelsti.

- Vi er rigtigt glade i dag, for nu kan vores børn cykle sikkert frem og tilbage til svømning, fodbold eller bare for at besøge hinanden, siger Kirsten Jensen fra Egtved Udviklingsråd til TV SYD.

Lokalrådene i de to byer begyndte ansøgningsprocessen i 2013 og nu - nogle afslag senere - er det altså en realitet, at man kan cykle fra Ødsted til Egtved og tilbage uden at skulle ud på den lange, lige og meget befærdede Ribe Landevej, hvor bilisterne har en tendens til at køre lige hurtigt nok.

- Det er det dejlige ved at arbejde frivilligt med sådan noget her. Det tager sin tid, men med tiden får man det, man gerne vil have, siger Bent Juhl fra Ødsted Jerlev Lokalråd.

Og skoleeleverne er begejstrede.

- Nu kan jeg lettere besøge mine venner i Egtved, siger Camilla Kjer Lundsgaard fra Ødsted.

Og Troels Damkjær fra Ødsted er enig:

- Jeg går til fodbold og kan nu køre på cykel frem og tilbage, supplerer han.

Fodboldklubberne i de to byer er slået sammen og træner skiftevis det ene og det andet sted. Kommunen er ved at opføre en stor svømmehal i Egtved, der nu også bliver tilgængelig for børn og voksne fra Ødsted og Jerlev, der har gode ben til at forcere de 9 kilometer.

Men det er ikke kun de lokale, der får glæde af den nye cykelsti:

- Det betyder også noget for turisterne, der gerne vil cykle ad Bindeballestien. Nu kan de endelig køre en rundtur over Egtved og tilbage til Vejle igen, siger Kirsten Jensen fra Egtved Udviklingsråd.

Efter snoreklip og taler kører de glade poder til den modsatte skole, altså Ødstedelever til Egtved og omvendt. Her venter der boller og varm chokolade.

- Nu er den sidste undskyldning for ikke at cykle på arbejde forsvundet, og hele området kan cykle helt ind til Vejle uden at skulle på landevejen, siger Kirsten Jensen.

Ødsted Jerlev Lokalråd, Egtved Udviklingsråd og Grønt Forum, Vejle Kommune arbejder på en kampagne, der skal få flere til at stige på cyklen. De efterlyser gode ideer fra borgerne, og dem kan man passende komme med den 10. december, hvor der skal diskuteres cykelkampagneplan på Roberthus i Egtved.