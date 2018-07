Nu kommer hedebølgen

Allerede tirsdag formiddag får syd- og sønderjyderne temperaturer over 25 grader – senere på dagen runder termometeret 30 grader.

Borgerne i Syd- og Sønderjylland er de første der bliver ramt af hedebølgen, der strømmer ind over Danmark fra sydvest.

Tirsdag eftermiddag når temperaturen over 30 grader – og prognoserne viser, at der er udsigt til mange dage med temperaturer omkring eller over 30 grader. Formentlig frem til begyndelsen af august.

Hedebølge Herhjemme kalder vi det en hedebølge, når gennemsnittet af de højeste temperaturer målt over tre dage overstiger 28 grader.

Sker det i mere end halvdelen af landet, betegnes hedebølgen som landsdækkende, og sådan en havde vi senest i 2014, 2008 og 2006.

Samtidig er der udsigt til tropenætter, hvor temperaturen ikke kommer under 20 grader i løbet af natten.

De tørkeramte områder kan dog glæde sig over, at der også er udsigt til regn flere gange i løbet af ugen.

Tirsdag bliver sommerdag nummer 52 i 2018 – i hele 2017 havde vi kun 13 sommerdage.

