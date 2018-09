Ny festival i Horsens fik ’forrygende’ debut

Festivalen Wall of Sound havde debut fredag. Lørdag aften lukker The Minds of 99 festen, men festivallederen kan et par timer inden afslutning allerede kalde det en succes.

Musikere som Benal, Scarlet Pleasure, Alex Vargas og Vild $mith har fredag og lørdag festet igennem ved FÆNGSLET i Horsens.

Folk tog gummistøvler og ja-hat på. Michala Mellson, festivalleder, Wall of Sound

Festivalen Wall of Sound, der bygger videre på festivalen DISPLAY, blev for første gang skudt i gang fredag. Festivalleder Michala Mellson er ikke i tvivl om, hvordan festivalen er forløbet:

- Det er gået helt forrygende, siger hun til TV SYD et par timer inden festivalens afslutning.

Arrangørerne bag beskriver selv Wall of Sound som en havefest i smukke omgivelser. Foruden musikken byder festivalen blandt andet på gadekunstnere, musikbingo, bodypaint, og selvfølgelig flere barer og madsteder.

Selvom vejret ikke har været helt ideelt, har gæsterne givet den gas.

- Der har helt klart været en udfordring med vejret, men folk tog gummistøvler og ja-hat på, fortæller Michala Mellson.

Igen næste år

Og til trods for gummistøvlerne vil gæsterne gerne komme igen, fortæller de.

- De siger, at det har været rigtig hyggeligt og gerne vil havde det skal være en ny tradition, fortæller festivallederen.

Det er endnu ikke opgjort, hvor mange billetter der er solgt til festivalen, men Michala Mellson vil skyde på cirka 2.500 styk. Uanset forventer hun, at festivalen vender tilbage igen næste år – med et ligeså stærkt program.

- Vi har været utrolig glade og stolte over programmet i år, så vi skal have et line-up, der matcher niveauet, fortæller hun.

Bandet The Minds of 99 er det allersidste band på scenen på årets Wall of Sound.

- The Minds of 99 er et fantastisk liveband, som er meget definerende for den musiktid, der er nu, så det er en stærk lukker for festivalen, mener festivallederen.

Wall of Sound lukker officielt ved midnat.