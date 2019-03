Ny købmand slår dørene op - en drøm går i opfyldelse

De er rigtig glade i Billum ved Varde. For torsdag fik landsbyen ny købmand - efter 10 år uden dagligvarebutik.

- Jeg erklærer hermed Rema 1000-butikken for åben.

Sådan lød ordene torsdag morgen i Billum ved Varde, da formand for Udvalget for Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge, (V), klippede snoren til landsbyens nye dagligvarebutik. En længe ventet butik.

I mere end ti år har Billum ikke haft en købmand, så de lokale handlende stod i kø for at komme ind.

Det er en drøm, der går i opfyldelse. Niels Klausholm Hansen, købmand, Rema 1000, Billum

- Det er dejligt, at der sker noget nyt herude. Det er noget, mange har ventet på – så velkommen til Rema 1000, siger Anja Pedersen, der er kunderådgiver i den lokale sparekasse, til TV SYD.

Hun mener, at beliggenheden ved indfaldsvejene fra Esbjerg, vestfra og fra Varde er en stor fordel for den nye butik.

- Den anden butik lå lidt gemt i byen. Den nye butik vil bidrage positivt med tilflytning og bosætning herude, forklarer hun.

Læs også Lokal ildsjæl: Man kan ikke få for mange slogans

Den nye købmand er barnefødt i området - kun 300 meter fra den nye butik. Han kender til betydningen af at have en købmand i byen.

- Det betyder alt for en lille by, at der er en købmand. Jeg kan også mærke, når jeg taler med folk, at det virkelig er noget, de har glædet sig til, fortæller købmand Niels Klausholm Hansen.

Han forklarer, at der er gode grunde til, at tiden nu er moden til en ny dagligvarebutik.

Det er dejligt, at der sker noget nyt herude. Det er noget, mange har ventet på. Anja Pedersen, kunderådgiver, Billum

- Før lå der kun en lille købmand og en tank i midtbyen. Men området har udviklet sig meget de seneste ti år – specielt i ferieområderne. Så trafikken er en anden – og med beliggenheden får vi fat i den trafik.

På det personlige plan er den nye Rema 1000 også en stor glæde.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor meget det betyder at blive selvstændig købmand. Det er en drøm, der går i opfyldelse, slutter Niels Klausholm Hansen.

Foruden den nye Rema 1000 åbnede torsdag også en tankstation og en grillbar på grunden.