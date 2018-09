Ny uddannelse skudt i gang i Hedensted

Fra 1. september i år blev det for første gang muligt at tage en videregående uddannelse i Hedensted.

Der lugtede stadigvæk af træ og ny maling i dag, selvom lokalerne på Spettrupvej nord for Hedensted har været i brug en måned. 10 studerende har taget de første skridt til at blive automationsteknologer. Og beskæftigelsesministeren var begejstret, da han besøgte lokalerne i går.

- Nu skaber vi en uddannelsesstation i Hedensted, der skaber en bedre forbindelse mellem uddannelsen og det lokale erhvervsliv, og det vil jeg gerne være med til at fejre, siger Troels Lund Poulsen, beskæftigelsesminister, Venstre.

Automationsuddannelsen er helt ny. Den varer to år, hvoraf en del er praktik. De færdiguddannede automationsteknologer skal vedligeholde og programmere de robotter, der bliver flere og flere af i industrien, også i Hedensted. Den lille afdeling på Spettrupvej er en udestation for Erhversakademi Dania, der har hovedafdeling i Randers.

- Mit mål er, at vi skal have flere uddannelsesstationer rundt om i landet, og det viser ansøgertallet her fra Hedensted også, at det er der grundlag for, siger ministeren.

Uddannelsen kan holde på de unge

For Bjørn Aksel Sigurðson er det først og fremmest muligheden for at få del i den fagre teknologiske fremtid, der har fået ham på uddannelsen. Jobmulighederne er dog også medvirkende og afstanden.

- Jeg bor i Horsens og har en kort tur på 20 minutter til skolen. Ikke som hvis jeg skulle til Randers hver dag.

Hedensted har budt ind på den nye uddannelse for at få de unge til at blive i kommunen efter endt uddannelse. Erfaringsmæssigt bliver mange unge der, hvor de får deres uddannelse.

Rasmus Stampe Lauridsen er også på automationsteknologuddannelsen. Han er uddannet som industrielektriker og bygger nu ovenpå. Han skal ingen steder.

- Jeg regner med at bliver her i nærområdet, det er planen, siger han.