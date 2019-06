Nyt Padelcenter i Kolding

Koldingenserne får nu endnu en mulighed for at sved, ja, og for at grine, skal vi ikke glemme.

Nu gik man lige og troede, at den menneskelige fantasi havde nået sine alleryderster grænser for at kombinere menneske, hånd og bold - ja, med krolf for eksempel. Men så dukker en ny sport op - Padel. - Det er en sport for alle, og det er ikke nogen fordel at være en stor kleppert, siger Lars Krogh Jeppesen, der ikke selv hører til de mindste. Han og to kammerater har åbnet et padelcenter med 4 baner i Kolding på C.F.Tietgens Vej 10. Padel er 80 procent tennis og 20 procent squash. - Det er den anden største sportsgren i Spanien, og vi har også været dernede for at kigge på baner, og centret her er også indrettet i spansk stil, fortæller den tidligere håndboldspiller. - Fordelen ved padel er, at man kan holde bolden i gang meget længe og få nogle lange dueller, og alle kan spille mod hinanden, fordi man kan tage de lodrette flader med i spillet. Man bestiller en bane på og betaler på nettet. Bagmændene arbejder også på, at håbefulde padelspillere kan finde nogle at spille imod på deres hjemmeside.