Nyt uheld på motorvej

To biler kører sammen syd for Ejer Bavnehøj

Netop som køen efter to uheld på motorvej E45 ved Horsens er ved at opløses, kører to biler sammen lige syd for Ejer Bavnehøj.

Der er ifølge Vejdirektoratet muligvis tale om en bilist, der for sent har set køen fra uheldet ved Horsens, og derfor er kørt ind i den. De to uheld ved Horsens trak flere kilometer kø.

Der er ikke sket personskade ved uheldet, og Vejdirektoratet oplyser, at oprydningen forventes afsluttet cirka kl. 12.30. Uheldet kan passeres i ét spor.