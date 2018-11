Nyt våben mod svindler-lastbiler

Bødesystemet er allerede strammet gevaldigt op, men nu kan der være karantæne-straf på vej til lastbiler for miljøsnyd.

Sidste år blev bødestraffen hævet fra 1000 til 15.000 kroner for lastbiler, der snyder med systemet, som skal rense udstødningen for giftige gasser.

Ved et samråd på Christiansborg torsdag åbnede transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) op for muligheden for karantæne-straf.

Vi er parat til at tage alle redskaber i værktøjskassen i brug, for at stoppe snyderiet. Christian Rabjerg Madsen (S)

- Det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning, at transportministeren imødekommer forslaget om karantæne, men jeg havde forventet mere af gårsdagens samråd, siger Christian Rabjerg Madsen (S).

Bødestraf uden effekt

Ifølge Christian Rabjerg Madsen har stramningen af bødestraffen ingen effekt haft, da politiet stadig oplever lige så mange lastbiler, der snyder.

Fra april sidste år og frem til juni i år blev omkring 800 lastbiler kontrolleret med særligt fokus på de sundhedsskadelige NOx-gasser.

Christian Rabjerg Madsen håber, at man kan nå frem til en løsning, så man kan komme problemet med lastbilers snyd med udstødning til livs. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2016

I næsten en fjerdedel af tilfældene var der monteret en lille elektronisk boks, der slog miljørensningssystemet i lastbilen fra.

- Vi er parat til at tage alle redskaber i værktøjskassen i brug, for at stoppe snyderiet, der skaber ulige konkurrenceforhold og forurener luften, så vi bliver syge og dør, siger Christian Rabjerg Madsen.

Kræver lovændring

Spørgsmålet om en mulig karantæne blev stillet af Alternativets miljøordfører, Christian Poll.

Christian Rabjerg Madsen er fast besluttet på at forfølge muligheden for karantæne, og han mener, at sagen kræver en lovændring.

- Loven på området skal skærpes, for vi bliver nødt til at komme efter de folk, der tjener penge på at snyde, og som dermed tjener penge på at gøre almindelige mennesker syge med luftforurening, siger han.