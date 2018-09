Yes we can! Obama gav sit hjerte til Norge

Tilhørerne løb om kap for at få de bedste pladser til ekspræsidentens besøg. Obama gav stikpiller til Trump og talte om klima og håb.

3.000 erhvervsfolk mistede alle hæmninger, da Barack Obama onsdag talte ved seminaret Oslo Business Forum. Dørene blev åbnet en time før, hvor deltagerne løb om kap for at sikre sig en af de forreste pladser.

Det skriver aviserne Verden Gang og Aftenposten. Alle ville være tæt på Obama, og der blev jublet og piftet, da ekspræsidenten trådte op på scenen.

Kærlighed til nordmænd

To dage før hans ankomst til Kolding besvarede han jublen med en ultimativ kærlighedserklæring til nordmændene:

- Jeg elsker Norge og nordmændene. Norge har en speciel plads i mit hjerte. Da jeg sad i Det Hvide Hus, plejede jeg at sige til staben, at nordmændene skulle bestemme i verden. Så ville der have været orden, sagde Obama ifølge Aftenposten.

Klimaet er hot

Ifølge Obama er klimaændringer det vigtigste politiske emne lige nu.

I løbet af de næste 25-30 år kan ny teknologi gøre det, verden har brug for. Barack Obama, USA's 44. præsident, om klimaproblemer.

- Teknologien udvikler sig hurtigere, end vi troede. I løbet af de næste 25-30 år kan vi skabe en bro, hvor ny teknologi kan gøre det, verden har brug for. Men det kræver en indsatsvilje fra politikere, forretningsliv og frivillige organisationer, sagde Obama, ifølge Aftenposten.

Trump og hårfarve

Han sagde, at klima måske ikke var øverst prioriteret af Trump, og hans underdrivelse gav latter i salen. Ligesom da han til sidst blev spurgt, hvilket råd han ville have givet en yngre udgave af sig selv:

- Som 40-årig ville rådet til mig selv være: Begynd tidligt med at farve håret. Når det begynder at gråne, er det for sent, sagde Obama, ifølge Verdens Gang.