Obamas Europatour: Her er hans kalender

Kolding er tredje stop på ruten, når Barack Obama besøger Europa. Se hans kalender her, der blandt andet afslører, hvor det er muligt at live-streame ham.

Den tidligere præsident for USA, Barack Obama, sætter i denne uge kursen mod Europa. På tre dage besøger han fire europæiske byer.

Oslo

Foto: TV SYD

Onsdag eftermiddag indleder Obama sin tour i Norge på Oslo Business Forum. Klokken 15:55 skal den tidligere præsident tale om lederskab og svare på spørgsmål i en såkaldt moderated Q&A - en samtale med spørgsmål og svar styret af en ordstyrer. Arrangementet er en del af programmet på en konference for fremtidens teknologi og bæredygtighed, hvor norske virksomheder deltager. Håbet er, at Obama kan inspirere virksomhederne til at tænke ud af boksen. I en pressemeddelelse skriver Oslo Business Forum, at Obama passer perfekt ind i programmet, da han ledte USA i en periode, hvor verden gennemgik en digital transformation.

Helsinki

Foto: TV SYD

Torsdag flyver Obama videre til Finland, hvor Helsinki vil være vært. Her skal han holde tale på Nordic Business Forum foran 7.500 mennesker. Billetter til arrangementet koster op til 900 euro, hvilket svarer til 6.715 kroner. Har man ikke mulighed for at betale billetten, har man i Helsinki faktisk en anden mulighed for at opleve Obama. Som det eneste sted på Obamas tur i Europa kan man live-streame Obamas tale. Det betyder, at man kan sidde hjemme i sofaen og følge med, når Obama fortæller om blandt andet strategier, toppræstationer og kunstig intelligens. Få adgang til live-stream her.

Kolding

Foto: TV SYD

Fredag sætter Obama fødderne på dansk jord, når han skal deltage i et arrangement på SDU i Kolding. Arrangementet hedder ‘A conversation with President Barack Obama’ (på dansk: en samtale med præsident Barack Obama). Det er udelukkende erhvervsledere, fremtrædende personer fra lokalområdet og 200 udvalgte studerende fra SDU, som får lov at deltage. På samme måde som i Oslo, skal den tidligere præsident tale om lederskab og svare på spørgsmål i en modereret samtale. Samtalen begynder klokken 11, og præcist 60 minutter senere er Obama på vej videre.

Amsterdam

Foto: TV SYD

Straks efter sit besøg i Kolding flyver Obama videre til Amsterdam, hvor han skal tale samme aften. Han træder på scenen som den sidste taler på seminaret ‘Forward Thinking Leadership' (på dansk: Fremadtænkende lederskab). Temaet er igen lederskab, og på samme måde som i Kolding og Oslo, vil arrangementet have karakter af en samtale, hvor Obama vil dele sine bedste indsigter om lederskabets fine kunst i en verden i hastig forandring.