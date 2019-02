Flere har ondt i økonomien: Gældsrådgivning mangler frivillige

Dansk Folkehjælp og Forbrugerrådet Tænks gældsrådgivning melder om stor efterspørgsel på frivillige med økonomisk snusfornuft.

Gældsramte borgere har brug for et sted at gå hen.

Derfor har organisationen Dansk Folkehjælp rådgivningscentre, hvor frivillige rådgivere er klar til at hjælpe dem med at få styr på deres pengesager.

Blandt andet i Sønderborg, hvor Preben Jensen har dedikeret sin pensionisttilværelse til at hjælpe andre.

Jeg vil vove og påstå, at hvis du har en god økonomisk sans og kender lidt til lovgivningen, så kan man sagtens springe ud til det Preben Jensen, frivillig økonomisk rådgiver

- Jeg kan gå ind og forhandle med kreditorerne, jeg kender lovgivningen, og jeg ved, hvor vi skal starte, når folk kommer med en kæmpe stak uåbnede rykkere, siger Preben Jensen, der understreger, at man ikke behøver at have styret en bank for at klare jobbet som rådgiver.

- Jeg vil vove og påstå, at hvis du har en god økonomisk sans og kender lidt til lovgivningen, så kan man sagtens springe ud til det, afslutter han.

Udover at være pensioneret bankdirektør er han også koordinator for Dansk Folkehjælps økonomiske rådgivning i Sønderborg.

Plads til flere frivillige

På landsplan har Dansk Folkehjælp over 100 frivillige økonomiske rådgivere fordelt i 20 rådgivningsenheder, og der er altid plads til flere frivillige, slår organisationen fast.

- Det er jo folk med en snæver baggrund, vi søger, og det er måske ikke dem, der er flest af, siger generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem.

Den frivillige organisation er ikke den eneste, der søger folk med flair for tal. Det gør de også hos Forbrugerrådet Tænk, som ligesom Dansk Folkehjælp tilbyder gratis økonomisk rådgivning til borgere, der har svært ved at få budgettet til at hænge sammen.

- Det er især uden for de store studiebyer, at vi har udfordringer med at finde frivillige med de her helt særlige evner, siger Lone Buchardt, der er projektchef for Tænks gældsrådgivning.

Og der er brug for de frivillige. I januar 2019 oplevede Tænk en stigning i antallet af henvendelser på landsplan på 40 procent i forhold til samme måned sidste år. Siden gældsrådgivningen åbnede i 2010 har 110 frivillige rådgivet mere end 12.000 personer.

Det sociale fylder mere end tal

For Preben Jensen, der hver uge dykker ned i andres økonomi, er det ikke kun tallene i arbejdet, som interesserer ham.

- Lige pludselig blev der stille, da jeg gik på pension, fortæller Preben Jensen.

- Økonomisk er det her ikke så udfordrende, men den sociale del af jobbet og de mennesker, man møder, er en udfordring, og det er spændende.

Preben har hjulpet Ivan Hintze med at få styr på sin økonomiske situation. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen

- Uden hjælp lå jeg i en papkasse

Ivan Hintze, der har fået hjælp af Preben Jensen, er taknemmelig for, at han blev mødt af et menneske med tid og interesse for hans situation.

- Uden Prebens hjælp lå jeg i en kasse på kirkegården nu. Han mødte op og var direkte, men også rar, siger førtidspensionisten, der fik sit liv tilbage på sporet efter mødet med Dansk Folkehjælps økonomiske rådgivning.

Region Syddanmark har en anden plads i Danmark, når det kommer til at have flest borgere i RKI. Det viser den nyeste rapport fra analysefirmaet Experian fra januar 2019.