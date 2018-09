Orienteringsløbere tester VM-byer

Orienteringsløbere tester i denne weekend Trekantområdet, som om to år skal lægge asfalt til historiens første VM i byorienteringsløb.

142 landsholdsløbere fra 16 lande er som et led i VM-forberedelserne kommet til området for at deltage i tre løb over tre dage i henholdsvis Kolding, Assens og Christiansfeld.

Det er en nemlig tradition, at de kommende VM-værter arrangerer nogle træninger og konkurrencer inden selve mesterskabet.

- Vi får som arrangører mulighed for at teste nogle ting af. Men samtidig er det en vigtig del af forberedelserne for elitesportsfolk, at de får mulighed for at løbe i byer og terræn, der kan minde om dem, der bliver til VM, fortæller Karl Kristian Terkelsen fra OK Gorm Jelling, der er en af de fem lokale klubber, der i fællesskab løfter VM.

Det er udelukkende landsholdsløbere, der må deltage i forberedelsesløbet, og mange af dem kommer med friske medaljer i sportstasken fra VM i Letland, som blev holdt i begyndelsen af august.

Søndag blev der løbet i Christiansfeldts historiske gader og omgivelser.

I 2020 skal VM løbes i henholdsvis Kolding, Fredericia og Vejle.

I den kommende weekend bliver løbene dog holdt i Christiansfeld, Assens og den nordlige del af Kolding. Der er nemlig stor hemmelighedskræmmeri omkring VM-ruterne. Faktisk har alle VM-deltagere forbud mod at komme i dele af de tre byers centrum – også selv om der er to år til mesterskaberne. Det gælder også de danske deltagere. En regel, der skal sikre at ingen deltagere kan smugtræne og lære alle byernes smutveje på forhånd.