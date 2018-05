Overvejer rensning af drikkevand: - Jeg er ked af, at vi er nået hertil

Fire vandboringer i Trefor Vands udvindingsområde i Vejle, Kolding og Fredericia er lige nu ude af drift på grund af forurening med pesticider.

- Det er ærgerligt, og jeg er ked af, at vi er nået hertil.

Ordene kommer fra direktør for Trefor Vand, Charles Nielsen, som lige nu er tvunget til at overveje, om den jysk-fynske vandforsyning skal begynde at rense drikkevandet.

- Vi er desværre der, hvor det er noget, vi seriøst må overveje, siger han til TV SYD.

Læs også Pesticider fundet i østjysk drikkevand

Sidste efterår måtte Trefor Vand lukke Staurbyskov Vandværk ved Middelfart på grund af forurening med desphenyl-chloridazon, og området er nu afhængigt at vand fra Trefor Vands jyske vandværker.

Men også her er flere vandboringer ramt af for høje pesticid-koncentrationer. Fire boringer i Vejle, Kolding og Fredericia kommuner er ude af drift, fordi grænseværdierne for pesticider er overskredet.

- Der er flere muligheder, når vi finder en boring med for høje koncentrationer af pesticider, forklarer Charles Nielsen og uddyber:

- Først forsøger vi at fortynde os ud af problemet. Vi blander det pesticid-forurenede vand op med rent vand, så koncentrationen i det vand, vi sender ud til forbrugerne, ikke overskrider grænseværdierne. Kan det ikke lade sig gøre, så kan vi lukke en boring midlertidigt, siger Charles Nielsen.

Vi bør gøre alt for at holde fremtidens drikkevand fri for kemikalier, og derfor må rensning af vandet ikke blive en glidebane. Charles Nielsen, direktør, Trefor Vand

Fire boringer er lukket

Det er netop det, der er sket på fire vandværker i Trefor Vands jyske område.

Både Lysholt Vandværk ved Vejle, Tørskind Vork Vandværk ved Egtved, Kongsted Vandværk i Fredericia og Trudsbro Vandværk ved Kolding har måttet lukke boringer midlertidigt.

Når en boring er midlertidigt lukket, pumpes der stadig vand op, som ledes ud i afløbet, mens man måler om mængden af giftstoffer kommer under de tilladte grænseværdier for drikkevand, så boringen kan åbnes igen.

Frygter at finde mere forurening

Men lige nu frygter Trefor Vand også at finde stoffet 1,2,4 Triazol i det jyske grundvand.

1,2,4 Triasol er et stof, som dannes under nedbrydningen af svampemidlerne epoxiconazol, difenoconazol, propiconazol og tebuconazol.

- Vi er i gang med at undersøge samtlige vandboringer i Kolding, Vejle og Fredericia kommuner for for høje koncentrationer af 1,2,4 Triazol, siger Charles Nielsen.

Årsagen er, at der er er fundet 1,2,4 Triazol i en af de lukkede boringer på Vestfyn, og lige nu overvejer Trefor Vand, om der skal bygges et helt nyt vandværk på Vestfyn, eller om der skal anlægges en ny vandledning mellem Fyn og Jylland, så fynboerne kan få rent drikkevand.

- Men hvis vi også finder 1,2,4 Triazol i for høje koncentrationer i det jyske drikkevand, så taler det imod at bruge penge på en vandledning, og så er spørgsmålet i det hele taget, om pengene ikke er givet bedre ud på at rense vandet i stedet for at lave store, dyre investeringer, siger Charles Nielsen.

- Det er en ærgerlig udvikling, men måske er det det samfundsøkonomisk mest fornuftige at gøre, fortsætter han.

Han slår dog fast, at det aldrig må blive et carte blanche til at fortsætte forureningen af drikkevandet.

Det kan være fornuftigt, at vi renser os ud af ”fortidens synder” – altså de pesticider, som nu er forbudte at bruge, mener han.

- Men vi bør gøre alt for at holde fremtidens drikkevand fri for kemikalier, og derfor må rensning af vandet ikke blive en glidebane, som betyder, at vi i al fremtid vil være nødt til at rense vores drikkevand, siger Charles Nielsen.