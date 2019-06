Paddehullet holder på vandet - selvom det måske er svært at se

Paddehullet ved storkereden i Smedager holder på vandet efter, det blev reparereret i maj måned. Og storkene har allerede taget det i brug.

Vandhullet i Smedager holder nu tæt efter, det blev repareret i foråret, hvor det viste sig, det ikke kunne holde vand. I disse dage står det med kun en smule vand i, og det er ifølge Jess Frederiksen fra storkene.dk helt efter bogen.

Hen over sommeren fordamper vandet stille og roligt, og når vi når sensommeren, så må paddesøen meget gerne tørre helt ud. Jess Frederiksen, fmd., Storkene.dk

- Hen over sommeren fordamper vandet stille og roligt, og når vi når sensommeren, så må paddesøen meget gerne tørre helt ud. Til efteråret og vinteren bliver det igen fyldt med vand, siger Jess Frederiksen.

Når vandhullet tørrer næsten ud, forhindrer det fisk i at etablere sig i paddehullet. Fisk er nemlig uønskede, da de lever af de padder, som gerne skulle være storkenes fødekilde.

- Til næste forår skulle vi gerne se, at at der kommer padder og lægger æg. Den nye paddeyngel skulle så gerne sammen med yngel fra de kommende vådområder komme til at fungere som en næringsrig “tag selv buffet” i området omkring Smedager, siger Jess Frederiksen.

Storkeparret Annika og Tommy har allerede taget vandhullet i brug. De er set soppe og bade i området.

15 nye paddehuller mangler kun kommunens stempel

Lige nu har Storkene.dk ansøgt Aabenraa Kommune om at etablere 15 nye paddehuller i en radius af 3 kilometer fra storkereden.

Vi går og venter spændt på kommunens godkendelse, så vi kan komme i gang med arbejdet. Jess Frederiksen, fmd., Storkene.dk

- Vi går og venter spændt på kommunens godkendelse, så vi kan komme i gang med arbejdet. Vi vil meget gerne lave vådområderne klar til brug for storkene allerede til næste år, siger storkenes formand.

Vandhullet ved storkereden kostede 100.000 kroner at lave, men så dyrt bliver det ikke at etablere de 15 nye paddehuller.

- Jeg kan ikke sætte en pris på nu, men de er meget mindre bekostelige at lave, da de ikke skal fores med ler, og nogle af dem er også gamle vandhuller som er groet til, og som vi så rydder, så der kan komme liv i området igen, fortæller Jess Frederiksen

Det er Markus Jebsens Naturfond, der betaler for etableringen af paddehullerne på jord, som velvillige lodsejere har stillet til rådighed til formålet.