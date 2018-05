Hundredevis hjælper Rikke med en særlig gave til søster med Downs

Rikke Søgaard er i færd med at samle ind til verdens bedste fødelsdagsgave til sin søster med Downs. Og det har danskere i hele verden hjulpet hende med.

jeg visuelt minde hende om, at lige meget hvor i verden vi er, så ændrer det ikke vores søskendeforhold. Rikke Søgaard

Ditte, Rikke elsker dig helt til Grønland".

"Ditte, Rikke elsker dig helt til Malta".

"Ditte, Rikke elsker dig helt til Sofia, Bulgarien".

Rikke Søgaard har i flere måneder været i gang med en meget speciel fødselsdagsgave til sin lillesøster, Ditte, der fylder 18 til juni.

Hun har på Facebook efterlyst danskere, der er på rejse eller bor i udlandet, til at tage et billede af en lille seddel med ovenstående skrift. De mange billeder vil hun samle i en bog til sin søster.

Ditte har Downs Syndrom, og hun har, siden Rikke flyttede fra Varde til København for at studere på Københavns Universitet sidste år, savnet hende meget. Derfor skal gaven være noget særligt:

- På grund af Dittes kromosomfejl, så har hun nemmest ved at forstå ting, hvis det omhandler noget konkret og håndgribelig, så derfor vil jeg visuelt minde hende om, at lige meget hvor i verden vi er, så ændrer det ikke vores søskendeforhold, har Rikke Søgaard skrevet på Facebook.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ditte fylder 18 den 9. juni. Hvad hun ikke ved er, at der venter hende en gave, som hundredevis af danskere har bidraget til. Rikke har sørget for, at hun ikke kan se opslaget, hvis hun selv logger på Facebook. Foto: Foto: Rikke Søgaard/privatfoto

Rikke Søgaard har samlet billeder ind fra alle stater i USA. Foto: privatfoto

Til Rikkes overraskelse har hendes efterspørgsel vækket noget i danskerne. 1.000 mennesker har delt og liket hendes opslag, og det er væltet ind med billeder. Indtil nu har hun modtaget 340 billeder fra forskellige lande.

- Lige pludselig gik det bare rigtig stærkt. Jeg blev meget overvældet og rørt over det. Mange skriver til mig i min indbakke, at det er en sød idé, og de vil gerne hjælpe. Der er både ældre mennesker, unge der rejser i deres sabbatår eller børnefamilier på ferie. Det er virkelig pænt af dem, siger Rikke Søgaard til TV 2 Lorry.

"Jeg elsker dig hele verden rundt"

Ditte har ikke selv rejst så meget, men Rikke fortæller, at de taler om verden og kigger på atlas. Foto: privatfoto

De to søstre har altid været meget tætte, og siden Rikke flyttede fra Vestjylland til København, har de begge kunne mærke et tomrum. I stedet for at være sammen i deres barndomshjem, så snakker de nu i telefon sammen hver anden dag, hvor de fortæller hinanden om deres liv.

Når vi siger hej til hinanden, så siger hun altid: "Jeg elsker dig til månen og tilbage", og jeg siger: "Jeg elsker dig hele verden rundt". Rikke Søgaard

Netop den fysiske afstand mellem dem har gjort, at Rikke gerne vil gøre noget særligt ud af gaven til sin søster.

- Fordi hun har en kromosomfejl, så forstår hun bedst ting, som hun kan kigge og føle på. Når hun eksempelvis har været på en weekendtur, så printer hun også tit billeder ud fra turen og putter dem i et album, og så snakker vi ud fra dem, fortæller hun.

- Når vi siger hej til hinanden, så siger hun altid: "Jeg elsker dig til månen og tilbage", og jeg siger: "Jeg elsker dig hele verden rundt". Så jeg tænkte, at gaven passer godt til den måde, som hun tænker på, siger Rikke.

Ditte har fødselsdag den 9. juni, så Rikke har givet sig selv og danskerne i udlandet indtil den 1. til at samle så mange billeder fra verden ind. Hun har allerede fået alle stater i USA, og hun regner også med at få alle lande i Europa. Forrest i bogen vil hun skrive en lille tekst til sin søster.

- Der kommer nok til at gå lidt, før hun helt forstår det. Det er en lidt dybere gave end to Rasmus Seebach billetter, men jeg er ikke i tvivl om, at hun nok skal blive rigtig glad - og få tårer i øjnene. Det plejer hun, siger hun.

En lille lillesøster

Selvom de to søstre er forskellige, har de altid været tætte. Foto: privatfoto

Det, at Ditte har Downs Syndrom, har aldrig skilt de to søstre ad. Tværtimod, mener Rikke.

- Jeg tror, vi er tættere af den grund. Vi har aldrig haft en "trods-periode", hvor én af os syntes, at den anden var latterlig. Selvom hun fylder 18, så bliver hun ved med at være yngre sindsmæssigt. Hun er stadig min lille lillesøster, og det gør måske, at hun er tættere på, forklarer hun.

Når Ditte fylder 18, skal hun endnu ikke flytte hjemmefra endnu ligesom sin storesøster. Planen er, at hun skal færdiggøre sin skole, derefter skal hun på højskole, hvor hun kan blive mere klar til at flytte hjemmefra i et bofællesskab en dag.

Med sig på sin rejse ud i verden kan hun tage Rikkes gave og huske på, at hun er elsket - lige meget hvor hun er.