Kurt fra Vejle har optrådt som Pjerrot i 23 år - nu takker han af

67-årige Kurt Flemming har været Pjerrot på Dyrehavsbakken i 23 år.

På den tid har han optrådt 25.000 gange, slået to verdensrekorder og brugt, hvad der svarer til over to år på at sminke sig. Alt sammen med kun tre sygedage.

Men nu lakker det hele mod enden. Den 22. december optræder Kurt Flemming nemlig for sidste gang.

I did it my way

Beslutningen om at stoppe har været længe undervejs. Faktisk er det tre år siden, at han gik til direktøren og meddelte, at han ville stoppe som Pjerrot ved udgangen af sæsonen 2019.

- Jeg besluttede mig for at stoppe i god tid, så jeg ikke endte som dem, der kun går på arbejde for at få løn. Jeg ville stoppe på toppen. Og det er jeg nu, siger han.

Men selv om de tre år har givet Kurt Flemming tid til at sunde sig og forberede sig på et liv uden de hvide klæder, er det med en vis vemod, at hans sidste optræden er lige om hjørnet.

- Det, der har været allermest vemodigt ved min afsked, var, da mit barnebarn sagde: ’Morfar, nu skal jeg ikke være Pjerrot mere’. Han elsker at være Pjerrot sammen med mig, og nu er det også slut for ham.

Heldigvis skal både hans datter og barnebarn være med i hans sidste forestilling.

- Jeg har brugt et helt år på at forberede min sidste forestilling, siger han og fortsætter:

- Mit barnebarn kommer og tryller, og min datter kommer og synger ’I did it my way’. Der kommer jeg nok til at fælde en tåre.

Det vidste du måske ikke om Pjerrot Han afholder mellem 800 - 1.000 forestillinger i løbet af en sæson.

13 forestillinger på én dag er rekorden.

Pjerrot opbruger 3 Pjerrot-dragter om året.

Mester Jakel dukken får så mange "tæsk" på en sæson, at den bliver fikset adskillige gange i løbet af året.

Pjerrot bruger omkring 60 eyelinere på én sæson.

Der bliver gerne brugt ca. 5000 vatpinde til sminkning på en sæson. (Kilde: Bakken.dk)

Det har fyldt mit hjerte

Selv om Pjerrot endte med at blive en stor del af Kurt Flemmings liv, kendte han faktisk slet ikke den 400 år gamle klovnefigur, da han blev spurgt, om ikke han ville være Bakkens Pjerrot.

- Det var en ren tilfældighed, at jeg endte med at være Pjerrot. Da telefonen ringede med tilbuddet, anede jeg ikke, hvem Pjerrot var. Men han endte altså med at blive min skæbne. Heldigvis, fortæller han.

Kurt Flemming har altid vidst, at han ville være artist. Men efter hans mors ønske startede han med at blive udlært mekaniker.

Senere tog han en HF-eksamen og havde faktisk søgt ind på universitetet, da telefonen ringede. Men sådan skulle det ikke gå.

- Pjerrot har forandret mit liv totalt. Fra at være udlært mekaniker til at tage det hvide tøj på og blive Pjerrot. Det er en kæmpe omvæltning, der har fyldt mit hjerte i 23 år. Jeg er lykkelig.

Jeg går ikke på pension

Når Kurt Flemming går ud ad Bakkens port 22. december, ser han sig ikke tilbage. Fra da af er Pjerrot nemlig et overstået kapitel i hans liv:

- Når jeg er færdig 22. december, tager jeg aldrig nogensinde Pjerrots kostume og sminke på mere. Nogle tænker, at det bliver trist. Men det synes jeg ikke, smiler han.

- For jeg ved, jeg har haft de oplevelser, jeg gerne ville have. Selv om der måske var flere i vente.

I stedet for at være trist varmer Kurt Flemming sig ved de mange minder, han kan tage med sig i sit liv fremover.

- Det vigtigste, jeg tager med mig fra min tid som Pjerrot, er alt det, jeg har fået fra børnene. Deres ansigtsudtryk, de tegninger og sutter, jeg har fået. De har givet mig så mange oplevelser, og jeg er så taknemmelig, fortæller han og tilføjer:

- Jeg håber, jeg har gjort en forskel i de 23 år, jeg har været her. Jeg prøver i hvert fald at trække al den stress ud, børnene møder i hverdagen. Her prøver jeg på at få ro på.

Ny Pjerrot står klar

Men selv om man skulle tro det, er Kurt Flemmings sidste forestilling som Pjerrot ikke det sidste, verden har set til ham:

- Jeg kan ikke sidde stille, så jeg går ikke på pension. Jeg har fået en masse tilbud, og nu skal jeg til at vælge, hvad det skal være.

Kurt Flemming boede først i Vester Nebel i tre år og senere i Vejle i 15 år. Han flyttede fra byen i 2001, hvor han allerede havde arbejdet som Pjerrot på Bakken i fire år. Her arbejde han først som tryllekunstner for sig selv og senere i Cirkus Krone. Årsagen til, at han flyttede fra Vejle var, at hans kone døde efter svær sygdom. For at kunne sørge for datteren Sine, der gik i 7. klasse, måtte de drage til Sjælland.

Kurt Flemming kommer dog ofte til Vejle og omegn, idet han stadig har mange venner i området. Flytte tilbage kommer ikke til at ske, idet datteren og børnebørnene trækker i den anden retning.

Der står allerede en ny gøgler klar til at overtage showet på Bakken.

Rollen som Pjerrot bliver fra 2020 overtaget af skuespiller Morten Eisner, der selv er kommet på Bakken gennem hele livet, siger presseansvarlig for Bakken Signe Halck.

Du kan stadig nå at opleve Kurt Flemming Pjerrot en sidste gang, når der er Jul på Bakken fra den 22. november til 22. december.