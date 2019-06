En rigtig trucker kan også tude

Mobning og ordblindhed har præget Sonni Lykke Vestrups ungdom. Han var grædefærdig, da han blev kåret til at have den fedeste truck.

Dyrskuepladsen i Løgstør var søndag scenen for nogle af Danmarks fedeste lastbiler. 180 trucks, hvor der ikke er sparet på noget, var samlet for at kæmpe om priserne i Truckshow Himmerland.

En af dem, der var med i konkurrencen, var Sonni Lykke Vestrup. Han deltog med sin Volvo FH 480, som er malet med Van Helsing-tema udenpå, og har store højtalere og beige interiør. Denne udstilling er for ham kulminationen på mange års hårdt arbejde.

- Den her lastbil er mit hjertebarn, fortæller Sonni Lykke Vestrup.

Lastbilerne har vendt op og ned på Sonni’s liv. Han er meget ordblind, og havde derfor svært ved at gå i skole. Skolegangen var oveni det også præget af mobning, hvilket har givet Sonni en meget svær start på voksenlivet, men lastbilerne kom ham til undsætning.

- Det har givet ham et fantastisk liv, som han nok ikke kunne have forventet, da han jo er meget ordblind, og havde det svært i skolen, siger Sonnis mor, Eva Lykke Vestrup.

Hun og resten af familien er med, når Sonni og Volvo’en skal kæmpe om at blive en af de fedeste i Danmark. Hun er ikke bare med for at nyde showet og livet for hele familien kommer i arbejde. Lastbilen skal nemlig pudses og poleres, så den står helt skarpt, når dommerne og publikum skal se den.

Sonni og familien lægger mange mange timer i lastbilen

- Vi går hele kabinen efter med vatpinde, for dommerne kan godt finde på lige at tage en finger ned i en gummiliste for lige at tjekke, siger Eva Lykke Vestrup.

I konkurrencen er der flere end 150 lastbiler, der bliver dømt i ti forskellige kategorier. For Sonni er det publikumsfavoritten, der er det helt store mål. Et mål Sonni når.

For Sonni vinder publikumsprisen i Truckshow Himmerland, så han tager hjem til Esbjerg som en lykkelig mand. Men udover det vinder Sonni også for bedste udsmykning og en andenplads for Truck of the Show.