DF vil stoppe Horsens Kommune i at skilte på arabisk

Det kommunale jobcenter i Horsens har opsat et skilt, hvor man informerer med arabisk skrift. Det vil DF nu sætte en stopper for.

Et skilt på det kommunale jobcenter i Horsens er i dag på den politiske dagsorden. På skiltet beder man de besøgende om at gå udenfor, hvis man vil tale i mobiltelefon. Og dét gør man på tre sprog - heriblandt arabisk.

Det vil Dansk Folkeparti nu sætte en stopper for. De mener nemlig ikke, at det gavner integrationen, at jobcentret skilter på arabisk.

- Det er et misforstået særhensyn fra jobcentrets side. Man kan ikke tillade sig det, når man snakker integration inden for stat og kommune. Det sender et uheldigt signal for dem, der kommer til landet, at de ikke behøves at lære det danske sprog. Det giver ingen mening, siger Michael Nedersøe, der er lokalformand og byrådsmedlem.

Det er dette skilt på jobcentret i Horsens Kommune, der er sat på den politiske dagsorden. DF vil sætte en stopper for at skilte på arabisk på kommunens institutioner og ejendom. Foto: Privat

DF: - Dansk er det officielle sprog

Michael Nedersøe (DF) har fremsat forslaget på mandagens byrådsmøde i Horsens. Ifølge Dansk Folkeparti hører arabisk skrift ikke hjemme i det offentlige rum, og derfor vil de have det afskaffet på kommunens institutioner og ejendom, og samtidig have en præcisering af, at skiltning med tekst skal foregå på dansk.

- Først og fremmest vil vi have en præcisering af, at når der bliver skiltet med et piktogram, så er det ikke nødvendigt med tekst på. Og dansk er det officielle sprog i Danmark, så hvis der skal tekst på, så er det dét sprog, vi bruger, siger Michael Nedersøe.

- Vi skal passe på, at man ikke gør araberne dummere, end de er. Alle bør kunne forstå det piktogram med en rød streg over mobiltelefonen, siger Michael Nedersøe.

Han tilføjer dog, at Horsens er en international by, så man kan diskutere, om man i nogle tilfælde skal skilte på andre internationale sprog - eksempelvis engelsk.

Men hos Enhedslisten er man derimod uenige i forslaget. Sådan lyder det fra Lisbeth Heidemann Torfing (Ø), der er byrådsmedlem.

- Det er unødvendigt. Det må være op til den enkelte arbejdsplads i kommunen, hvad der giver mening hos dem. Og fra administrationen har jeg hørt, at det har givet et bedre arbejdsmiljø for de ansatte med mindre støj. Så det er en rent praktisk detalje, som vi politikere ikke skal blande os i, siger Lisbeth Heidemann Torfing.

Hun tilføjer også, at der kun er tale om et enkelt skilt, og hun mener derfor, at det ikke har den store betydning for integrationen.

Socialdemokratiet ikke helt afvisende

Ifølge Andreas Boesen (A), der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Horsens, er de ikke helt afvisende overfor DF's forslag, men på stående fod kan de ikke sige, hvorvidt de stemmer for eller imod.

- Vi er enige i, at man ved det konkrete eksempel på jobcentret kan undre sig over, om det er nødvendigt at skilte et piktogram. Men vi har dog en god formodning om, at vi stemmer imod, når DF ønsker, at det skal blive til en generel politik i kommunen. Men vi er ikke helt afvisende, vi ønsker blot, at det skal sættes til politisk behandling i udvalget, så vi kan arbejde videre med det i et andet forum, siger Andreas Boesen.

I byrådet i Horsens Kommune er der i alt 27 pladser, hvoraf Socialdemoktatiet sidder på de 13, og Dansk Folkeparti sidder på 3. Hvis et forslag skal vedtages kræver det, at 14 stemmer for.

Resultatet vil vise sig, når byrådet i dag, mandag, mødes klokken 17.