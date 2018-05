I dag er det international arbejd-nøgen-i-haven-dag

Heldigvis ser vejret ud til at give gode betingelser for dem, der gerne vil være nøgne i haven i forbindelse med den internationale arbejd-nøgen-i-haven-dag.

Det er første lørdag i maj, vejrudsigten er lovende, og så er det tilmed international arbejd-nøgen-i-haven-dag.

World Naked Gardening Day er et initiativ, der blev taget at to amerikanere i The Naturist Society i 2005. Egentlig gjorde de ikke mere ved det end at lave en hjemmeside, men siden dengang er dagen blevet markeret globalt.

Ifølge en lokal formand for østjyske naturister så er dagen en god anledning til at få flere til at smide tøjet og prøve livet som naturist.

- Det er en følelse af frihed, og der er en gensidig respekt for den måde, man ser ud på. Der er ikke den her kropsforskrækkelse, siger Gert Mikkelsen fra Horsens, der er formand for Danske Naturister i Trekantsområdet.

Mange flere naturister

Selvom Danske Naturister har omkring 1.700 medlemmer på landsplan, så findes der mange flere naturister i Danmark, mener formanden.

- Der er flere tusinde, der bader nøgen om sommeren. Der er rigtig mange naturister, der ikke er medlem af Danske Naturister. Alle vinterbadere er stort set naturister, uden at de vil kaldes det, siger Gert Mikkelsen.

Uanset om det er havearbejdet eller det nøgne aspekt, der er nyt for en, så er der mange fordele ved at være nøgen på andre steder end blot på badeværelset eller under dynen.

- Hvis vejret er godt, så kan man jo få noget varme og farve, og det ser jeg som en stor fordel, siger Gert Mikkelsen, der mest foretrækker at være nøgen på stranden.