18-årig fra Hedensted får Formel 2-debut i sæsonens sidste løb

Når sæsonens sidste udgave af Formel 2 bliver afholdt i Abu Dhabi, bliver det med en dansker i en af bilerne.

18-årige Christian Lundgaard.

Han har i denne sæson kørt Formel 3, men nu får han chancen for køre i en mere konkurrencedygtig motorklasse.

- Jeg er stolt og spændt på min Formel 2-debut, siger Lundgaard i en pressemeddelelse.

- At komme ind i mesterskabet i sidste løb bliver en stor udfordring, men det bliver en stor oplevelse.

- Formel 2 er et stort skridt op. Løbene er altid hårde, og du er nødt til at tænke strategisk i, hvordan løbene kommer ud til din fordel. Jeg ser frem til at komme i gang og se, hvad jeg kan gøre.

En sejr i Formel 3

Lundgaard er en del af Renaults kørerakademi. I Formel 2 skal han køre for holdet Trident sammen med Giuliano Alesi. Holdet ligger sidst i konstruktørernes mesterskab.

En enkelt sejr blev det til for Christian Lundgaard i Formel 3 i denne sæson. Han sluttede samlet som nummer seks.

I september gennemførte den danske teenager sin første Formel 1-test i Ungarn. Under to måneder senere fik han igen lov til at teste Renaults Formel 1-racer. Denne gang var det på Jerez-banen i Sydspanien.

Abu Dhabis grandprix bliver afholdt i den sidste weekend i november.