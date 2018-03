Derfor går elektriske ure seks minutter for langsomt i Vestdanmark

Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem en politisk konflikt i Serbien og Kosovo og dit vækkeur. Ikke desto mindre er det tilfældet lige nu.

Bor du på Fyn eller Jylland, er det måske tid til at tjekke, om dine ure går korrekt. Ejer du et elektronisk ur, er der nemlig en god chance for, at det går seks minutter for langsomt lige nu.

Og nej, det er ikke bare dit ur, som er ved at stille træskoene. Forklaringen ligger i den europæiske elforsyning, som lige nu oplever historiske afvigelser, og det forplanter sig til de mest uventede områder.

Nogle ure - for eksempel på ovne, mikrobølgeovne eller ure på clockradioer - indstiller deres tid efter den frekvens, strømmen i vores stikkontakter kommer ved. Normalt ligger frekvensen konstant på 50 hertz, men de sidste tre måneder er den faldet til historisk lave 49,996 hertz, og det har altså bevirket, at urene nu går forkert.

Det skriver det europæiske netværk af el-forsyningsvirksomheder, ENTSO-E i en pressemeddelelse.

Problemerne stammer fra Balkan

Jylland og Fyn er - modsat Sjælland - forbundet med et stort elnet, som strækker sig over 25 lande i hele Europa. Det forklarer Klaus Winther, som er områdechef i Energinet, der ejer det danske elnet og er medlem af ENTSO-E.

- Elsystemet fungerer på den måde, at der hele tiden skal være balance mellem forbrug og produktion. Stiger forbruget et sted i Europa, skal produktionen ligeledes følge med for at opretholde den frekvens, vi skal være på - ellers vil den falde, siger han.

Grunden til den historisk lave frekvens skal findes langt fra Danmark. Nærmere bestemt i Kosovo.

Landet har de sidste tre måneder uddrevet 113 gigawatt-timer fra nettet - svarende til det, 25.000 danske børnefamilier forbruger på et år - uden at tilføje det samme til systemet.

Ifølge ENTSO-E nægter nabolandet Serbien at kompensere for den tabte el på trods af, at landene er ansvarlige for at balancere hinandens elforbrug.

- Man kan ikke trække den mængde energi, uden at det bliver opdaget med det samme. Det har været på tapetet længe, at der er en svær politisk situation mellem Serbien og Kosovo, men der er ikke fundet en løsning endnu, siger Klaus Winther.

Fejlen rettes op

Afvigelsen går ifølge Klaus Winther ikke ud over forsyningen af el i Danmark, og den er trods alt så lille, at almindelige elapparater ikke bliver påvirket af den. Det er kun de fintfølende ure.

- Normalt passer frekvensuret meget nøjagtigt med tiden. Nu er det ude af trit i en historisk dimension, siger han, men understreger, at mange ure baserer sin tid på piezoelektriske svingninger i kvartzkrystaller og altså ikke går for langsomt.

ENTSO-E oplyser i en mail til TV 2, at Kosovo igen er begyndt at producere el til nettet, men at organsationen både arbejder politisk og teknisk på at forebygge, at det gentager sig.

- Det er ikke acceptabelt, at kvaliteten af vores kontinentale elsystem bliver påvirket af den her slags opførsel, skriver presseansvarlig Susanne Nier.

Det vil tage et par uger, før nettet er tilbage på den normale frekvens igen. Herefter skal de ure, som er påvirket af ændringen, indstilles igen.