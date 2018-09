Enlig mor med to børn lever for 100 kroner om ugen – med vilje

En familie fra Fredericia skralder, blaffer, tager kolde bade og går i genbrugstøj. Senest har familien rejst tre måneder i udlandet, hvor de tomlede sig fra New York til Alaska.

Familien Christensen fra Fredericia lever for mindre end de fleste. Noget mindre.

Deres madbudget for den seneste måned afslører, at de kun har brugt 474,55 kroner i dagligvarebutikker.

Her bruger en gennemsnitlig dansk husstand til sammenligning omkring 3.000 kroner om måneden ifølge Danmarks Statistik.

Men Kirsten Christensen og hendes sønner finder det meste af deres mad i skraldespanden uden for det lokale supermarked. Derudover tager de kolde bade, køber genbrugstøj og blaffer som alternativ til offentlig transport.

For dem er det billige liv nemlig blevet en livsstil. Det fortæller de i 'Go' morgen Danmark', og der er en særlig grund til, at de sparer så meget, de kan.

- Jeg har rejst meget som ung, og det har været min store drøm at vise mine drenge så meget af verden som muligt. Og så må man spare andre steder, når man kun har én indtægt, siger 57-årige Kirsten Christensen, der arbejder som sosu-assistent og pædagogmedhjælper.

Her har Kirsten Christensen noteret, hvor meget familien har betalt den seneste måned, når de har handlet ind i supermarkedet. I alt blev det 474,55 kroner. Foto: TV 2

Har vænnet sig til kolde bade

Familien har en bil, men bruger den sjældent. De ejer heller ikke et tv, og så har de for længst droppet unødige udgifter som for eksempel besøg hos frisøren. Sønnen Silas på 13 år har for eksempel aldrig siddet i en frisørstol.

Og så bor de på en gård med et oliefyr, der har været slukket siden april. Derfor går alle mand i koldt bad, og familiens vandforbrug har det seneste år kun kostet dem 1.112 kroner, hvor beløbet normalt ville ligge over 10.000 kroner.

- Jeg er vinterbader og kan sagtens klare det. Martin har også lært det, og Silas er ved at lære det, griner Kirsten Christensen og kigger over på sønnerne.

Den yngste trækker lidt på det, da han bliver spurgt, om han nyder den del af livsstilen.

- Man skal lige tage sig lidt sammen. Når man kommer hjem fra badminton, og man vil have et varmt bad, så er det lidt ubehageligt. Så går man ud i det kolde vand, og det er jo ikke fedt i starten, men man vænner sig faktisk hurtigt til det. Og man har det meget bedre bagefter, siger Silas Christensen.

- Det er blevet en hobby

Kirsten Christensens to drenge har efterhånden lært at se pointen med deres sparsommelige tilværelse. Faktisk har særligt den ældste taget vanerne til sig.

- Der er ikke super mange penge at gøre godt med, så det handler om prioriteringer, og nu er der gået hobby i det for mig, siger 17-årige Martin Christensen.

Han var den af de tre, som i starten havde mest mod på at 'skralde'. Derfor begyndte han at kigge efter kasserede, men brugbare varer i de lokale supermarkeders affaldscontainere.

- Vi to andre var lidt flove ved det. Men nu lever vi så godt, som vi aldrig har gjort det før. Vi finder oksemørbrad og masser af godt kød, brød og kager. Det er næsten det hele, man kan finde efterhånden, siger Kirsten Christensen.

En god skraldehøst i et lokalt supermarked, som resulterede i rigelige mængder af mælk, brød, juice, yoghurt og kage. Foto: privatfoto

Derudover synes Martin Christensen, det er meget sjovere at tomle sig til et lift frem for at købe en billet til toget. Så det gør han oveni, mens han heller ikke bruger penge på fitness eller Spotify-abonnement uden reklamer.

- Jeg klarer træningen selv, det kan man altså sagtens, siger han.

At være som vennerne

Flere venner har været med Martin Christensen på skraldetur, og de tog imponerede hjem, da de op til jul fandt 24 kilo Anton Berg-chokolade.

Men det er ikke altid lige spændende at komme fra en familie, hvor hver en krone skal vendes. Især ikke som teenager.

- Da jeg nåede til niende klasse, blev jeg mere bevidst om det tøj, jeg gik i, og der kunne jeg godt synes, det var nederen. Men man kan faktisk finde meget fedt og dyrt tøj i genbrug, fortæller Martin Christensen.

Og bekymringer, om hvorvidt drengene skiller sig ud, er da også det, deres mor ser som den største udfordring ved at leve, som de gør:

- De skal jo nødigt blive anderledes eller udstødt. Især Silas tænker jeg nok på. Han er ikke lige så sparsommelig som Martin og jeg, siger Kirsten Christensen.

Silas på 13 år og 17-årige Martin Christensen har hver sin far, men bor begge hos deres mor. Foto: TV 2

Derfor får Silas lov til at få et par nye sportssko en gang imellem, og familien har også sparet sammen, så det yngste medlem kunne få den Macbook, han ønskede sig.

Men storebroren gav ham også en fødselsdagsgave fra genbrug.

- Den blev jeg da glad for, og jeg kunne ikke se, at det var genbrug, før han sagde det. Han finder tit rigtigt fint tøj, og han kom hjem og lignede en stor smiley. Det var bare noget af et fund, siger Silas Christensen, som også har det fint med at arve tøj fra andre.

Klar til næste eventyr

Silas Christensen siger selv, at hans bedste råd til forældre, som gerne vil leve mere sparsommeligt, er at give børnene tid til at vænne sig til den nye livsstil.

- I starten holdt jeg mig lidt tilbage, og jeg sagde ikke, at min mor og storebror skraldede, men lige så stille fandt de nogle gode sager, som smagte fint. Og lige så stille kom jeg med på den, siger han.

På rejsen til USA tomlede Kirsten og drengene sig fra New York City til Alaska. De kørte med 16 forskellige lastbiler og enkelte personbiler. Foto: privatfoto

Drengene på jagt efter et lift mod Niagara Falls i Canada. Foto: privatfoto

Men der er også en stor gulerod for enden af det nøjsomme hverdagsbudget. Nemlig rejserne.

Senest har Kirsten, Martin og Silas Christensen været tre måneder i USA, hvor de tomlede sig cirka 20.000 kilometer fra New York City, op gennem Canada og videre til Alaska.

- Det tog tre måneder, og vi holdt Silas' fødselsdag i Alaska sammen med de lokale og en flok bjørne, siger Kirsten Christensen, som allerede har næste eventyr i tankerne:

- Jeg drømmer om at ride ned gennem Tyskland og længere ned måske. Det er jo nok ikke lige heste, som altid er drengenes foretrukne, men jeg synes, det ville være fedt.

Du kan se indslaget med familien Christensen på TV 2 PLAY.