Gravhøj plyndret, men ingen ved, hvad der gemte sig i den

Ukendte gerningsmænd har begået indbrud i en gravhøj i Hedensted. Det er meldt til politiet, og det formodes, at gravhøjen er blevet plyndret.

Ukendte gerningsmænd har for tre dage siden begået indbrud i en gravhøj i Hedensted, og det formodes, at indbruddet er sket for at plyndre gravhøjen. Nu er indbruddet meldt til politiet.

Det er bestemt ikke første gang, at danske gravhøje rammes af indbrud.

- Der er 86.000 gravhøje i Danmark, og gravhøjen i Hedensted er ikke udgravet. Det er en vigtig gravhøj, men ikke en af dem, hvor det er blevet vurderet, at den skulle udgraves. Så vi ved ikke, hvad der er i gravhøjen, hvor en betydningsfuld mand formentlig er begravet. Men vi formoder, at gravhøjen er blevet plyndret, siger Steffen Ejstrup, presserådgiver i Slots- og Kulturstyrelsen til TV 2.

Gravhøjen ved Hedensted har aldrig før været åbnet, så man ved ikke hvad gerningsmændene har taget. Foto: Moesgaard Museum

Styrelsen har meldt indbruddet til Østjyllands Politi, oplyser man i en Facebook-opdatering.

- Gennem et lille mandehul i gravhøjens overflade er højen blevet udgravet, og skaderne er ret betydelige. Sagen er meldt til Østjyllands Politi, der kan kontaktes på tlf.: 8731 1448, hvis man har set noget mistænkeligt ved eller i nærheden af gravhøjen, skriver Slots- og Kulturstyrelsen.

Flere indbrud

Det formodes, at gravrøverne har fået et udbytte af indbruddet.

- Gravhøjen ved Hedensted er en velbevaret gravhøj fra oldtiden (cirka 1.700 f.Kr. - 500 f.Kr.). Den er cirka 15-19 meter i diameter og over 3 meter høj og dermed en ret betydelig gravhøj. Da gravhøjen ikke tidligere har været udgravet, er det sandsynligt, at gravrøverne har fået fingrene i nogle af de gravgaver, som den døde fik med sig i graven, skriver Styrelsen.

Ifølge styrelsen er der indenfor de seneste år sket flere gravrøverier.

- Det er desværre ikke første gang, at en gravhøj er blevet udsat for indbrud. Også ved Grindsted i Sydjylland og i Vendsyssel har der været gravrøvere på spil de seneste to år, skriver styrelsen.