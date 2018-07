Sønderjyde med i 'Vild med dans': Danse, det kan jeg ikke

Lars Christiansens kone har vundet 'Vild med dans'. Nu skal han selv prøve kræfter med vals og cha-cha-cha.

Han er den håndboldspiller, der har spillet flest landskampe for Danmark. Han er også den, der har scoret flest mål. Hele 1.503 af slagsen.

Derfor ved han, at han kan spille håndbold. Han ved, han har ekspertviden om det, der udspiller sig både på banen og udenfor.

Men dette efterår springer Danmarks mest scorende venstrefløj ud i noget, han ved, han ikke kan. Lars Christiansen skal være med i 'Vild med dans'.

Lars Christiansen Født i Sønderborg i 1972.



Tidligere professionel håndboldspiller, nu foredragsholder og håndboldekspert på TV 2.



Fra 1992 til 2012 spillede han i alt 338 landskampe og scorede 1.503 mål for Danmark. Fra 1996 til 2010 spillede han for den tyske klub Flensburg-Handewitt.



I 2015 blev han optaget i Danmarks Idrætsforbunds Hall of Fame.



Bor i Juelsminde med Christina Roslyng og parrets to sønner på henholdsvis 12 og tre år.

- Det bliver spændende at prøve at udfordre noget, som jeg absolut ikke har nogen hjemmebanefordel og ro i, siger han til TV 2.

- For der er mange, der vil vide, at det ikke bare er noget, jeg siger. Danse, det kan jeg ikke. Men jeg vil gerne udfordre det usikre og se, om jeg kan flytte mig fra nul til… et stykke opad, griner han.

Ekstra pres fra start

Tilbuddet har han fået før, men først nu er 46-årige Lars Christiansen klar til at gå på dansegulvet. Invitationen til 15. sæson af danseprogrammet kom på et godt tidspunkt.

Når han i dag holder foredrag om sin 20 år lange karriere, er et af budskaberne nemlig, at man skal turde kaste sig ud på dybt vand og jagte nye muligheder, hvor der er noget på spil. Og det fik ham til at takke ja.

Det er dog lidt af en presbold, der venter. Lars Christiansen er nemlig gift med 'Vild med dans'-vinderen Christina Roslyng, der løb med sejren i tredje sæson af programmet.

- Det giver et ualmindeligt stort pres, før jeg starter, og jeg lægger mig ikke frivilligt. Men jeg så, hvor meget Christina flyttede sig fra program et til finalen, og det ender nok ikke med, at det bliver det samme udfald for mig, lyder det fra håndboldeksperten.

Frygter de sensuelle danse

Lars Christiansen har dog samme fordel som sin hustru. Nemlig fortiden som professionel sportsudøver og det faktum, at han elsker at træne.

- Det bliver en udfordring for min dansepartner. Jeg kender mig selv godt nok til, at når jeg først er der, vil jeg gøre det så godt, jeg kan, siger han.

- Det er også det, der altid har været min motivation. Ikke at være tilfreds, men blive ved med at flytte mig.

Lars Christiansens kone, Christina Roslyng, vandt sammen med den professionelle danser Steen Lund 'Vild med dans' i 2006. Foto: Mogens Flindt, Ritzau Scanpix

Men selvom han i størstedelen af sit liv har været vant til at træde ind på håndboldbaner med 10.000 tilskuere og en hel nation, der fulgte hver en dribling i fjernsynet, er det noget helt andet at skulle danse foran dem.

Han forudser, at den største udfordring bliver, når de stive håndboldben og tilhørende hofter skal tvinges ud i sensuelle danse, der kræver nærkontakt og smidighed.

- Jeg kan forestille mig, at det vil være totalt angstprovokerende. Til gengæld tror jeg også, at der skal meget til at slå en ud, hvis man først kommer igennem det.