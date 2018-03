Pas på - det tågede vejr fortsætter

Der er risiko for tæt tåge flere steder især i det sydlige Jylland frem til tirsdag.

Skal man ud at køre i det sydlige Jylland, skal man forberede sig på, at det kan komme til at tage længere tid på grund af lav sigtbarhed i tåge hen over aftenen og natten og tirsdag morgen.

Allerede fra søndag aften har det været diset og tåget i store dele af landet, især i det sydlige Jylland og på Fyn, med sigtbarheder på under 100 meter, hvilket svarer til tæt tåge.

Hen over eftermiddagen er tågen knap så tæt, men meget tyder på, at det igen kan blive til tæt tåge.

Man er mest udsat i den nordlige halvdel af Jylland til at begynde med, og i løbet af aftenen breder tågen sig sydpå, så det meste af Jylland kan blive påvirket.

På Fyn stiger risikoen for tæt tåge også ud på aftenen og natten.

Regnvejr bedrer sigtbarheden - en overgang

Tågen er blevet knap så tæt flere steder midt på dagen mandag, da solen trods tætte skyer alligevel formår at varme luften en smule op, og så stiger sigtbarheden.

Et regnvejr under anmarch fra sydøst er også med til at bedre sigtbarheden, for helt imod forventningen får faldende regn tåge til at gå delvist i opløsning.

Når regnen aftager og solen går ned, vil tågen så til gengæld have optimale forhold for at blive gendannet.

Vær derfor opmærksom på, at trafikken fortsat kan være påvirket af tågen det kommende døgns tid.