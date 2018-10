Rekordvarme: Temperaturen kan nå 24 grader i landsdelen

Flere rekorder kan stå for fald, når usædvanlig varme rammer Danmark.

Helt usædvanlig varm luft for årstiden strømmer mod Danmark og har allerede givet os to dage med temperaturer over 20 grader.

Lørdag kulminerer den sommerlige varme med den seneste løvfaldssommer siden 1873 og med temperaturer, der kan blive rekordhøje for denne tid af året.

Op til 24 grader i Sønderjylland

Det meste af landet vil få temperaturer mellem 20 og 22 grader, og i den sydlige del af Jylland kan termometeret nærme sig 24 grader.

Det absolut varmeste sted i landet bliver i den sydlige del af Sønderjylland, hvor som

mervarm luft fra Tyskland blæser direkte op sydfra.

Løvfaldssommer oktober 2018. Foto: TV2 Vejret

Seneste løvfaldssommer siden 1873

Med så høje temperaturer er der udsigt til, at vi kan slå flere rekorder i løbet af lørdagen.

Vi får med sikkerhed den seneste løvfaldssommer i 145 år, når temperaturen senere på dagen runder 20 grader.

Dermed har vi tre i dage i træk efter jævndøgn med 20 grader eller derover. Det er definitionen på løvfaldssommer.

Ifølge TV 2 Vejrets oplysninger er den seneste løvfaldssommer indtil i dag indtruffet fra 10. til den 12. oktober. Det var helt tilbage i 1921, hvor temperaturen i Tønder året efter genforeningen tre dage i træk nåede over 20 grader.

Højeste temperatur i Danmark så sent på året

Vi kan desuden få den højeste temperatur målt noget sted i Danmark så sent på året siden 1873, hvor man begyndte at måle temperaturer i Danmark.

Kommer temperaturen i løbet af dagen over 23,5 grader, vil vi overgå 16. oktober i 1949, hvor termometeret netop viste 23,5 grader.

Kommer temperaturen blot over 20,9 grader, er det den højeste temperatur så sent på året siden 1978.

12. oktober 1978 blev der målt 24,1 grader, mens der dagen efter blev målt temperaturer op til 23,4 grader.