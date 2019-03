Vagtbygning fra Forsvaret styrtet ned fra skrænt

Vagtbygningen blev brugt for at skærme forsvarets medarbejdere, som holdt vagt på toppen af klitten, mod vind og vejr.

Dag for dag æder det brusende hav en lille bid af kysten ved den sydvestjyske by Nymindegab ved Ringkøbing Fjord.

Det har fået fatale konsekvenser for et af forsvarets såkaldte vagtskure, som indtil for nyligt tronede på toppen af en klit nord for byen.

Skuret, der blev brugt som udkigspost, er styrtet til jorden fra sin høje placering og er endt tungt i sandet på den sydvestjyske strand.

Skuret styrtede ned, fordi havet havde undergravet klitterne. Foto: Forsvaret

Forsvaret har skydeøvelser i området, hvor de skyder med skarpt ud over vandet. Derfor har de, hver gang der er øvelse, medarbejdere til at holde øje med, at ubudne strandgæster ikke går ind på området.

Naturens barske kræfter

Tidligere var naturens kræfter hårde mod de vagter, der skulle holde udkig fra klittens top.

Skuret skulle derfor sørge for ly og bedre forhold for forsvarets medarbejdere, forklarer Margit Pram Koefoed, souschef for distrikt Vestjylland i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

- Vesterhavet og vinden er voldsom ved kysterne her, især hvis vagterne står stille for at holde øje, siger hun.

Billedet er taget i uge syv. Dengang stod skuret stadig på toppen af klitten. Foto: Forsvaret

Men naturkræfterne er fortsat med at rase, og fordi stranden ikke er særlig bred for foden af vagtskuret i Nymindegab, har havets bølger med tiden undergravet skuret, selvom det stod på et solidt betonfundament.

- Naturen arbejder jo hele tiden. Vandet har simpelthen undergravet klitterne og fundamentet for huset, og så er det styrtet ned, siger Margit Pram Koefoed.

Oprydningsarbejdet påbegyndt

Inden for de næste par uger påbegyndes oprydningen af det forulykkede skur.

Det skal ske hurtigt, så havet ikke når at skille det ad, forklarer Ole Lembcke Pedersen, terræninspektør for distrikt Vestjylland i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse.

Han fortæller, at det slet ikke var muligt at nå at sikre skuret, som styrtede ned kun to uger efter, at de blev opmærksomme på faren.

- Det gik lige lidt hurtigere, end vi havde troet. Vi tænkte, at det kunne fungere i hvert fald et par år endnu. Men vi må jo bøje os for naturen, siger han.

Posten bliver nu erstattet af et flytbart vagtskur, som kan rykkes længere fra klitten efterhånden som havet gør indhug i landskabet.

Det er fire år siden, at at vagtskuret blev sat op sammen med et identisk skur et par kilometer længere mod syd, som stadig står.

På billedet ses vagtskuret længere mod syd, som stadig kan bruges til at skue ud over øvelsesområdet. Foto: Forsvaret