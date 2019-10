Pas på: Mange anmeldelser om vand på veje og i huse

Politi og brandvæsnet modtager fredag aften rigtig mange anmeldelser på grund af den store mængde regn, der er faldet. Der er især problemer i Vejle.

Du skal være opmærksom, hvis du bevæger dig ud i trafikken. Flere steder i trekantområdet er der problemer med vand på vejene og oversvømmelser. Flere huse er også ramt, fortæller operationschef ved Trekantområdets Brandvæsen, Casper Christensen.

- Vi har aktiveret operationscenteret og er i gang med at danne os et overblik over situationen, siger han til TV SYD.

Lige nu er især Vejen, Vejle, Fredericia og Kolding kommune ramt. I sidstnævnte kommune har de indkaldt Klimaberedskabet for at få vurderet, hvor slemt det står til. Det fortæller Lars Svoger, der er kommunikationschef ved Kolding Kommune.

- Det er et større problem med vand på især vejene. Nu samles vi for at vurdere sagen, men det ser ud til at gå, siger han til TV SYD omkring klokken 18:30 fredag.

Store problemer i Vejle

Der er fredag aften meget vand i Grejs Å og Vejle Å, og det giver problemer for blandt andet beboere på Grejsdalvej. Omkring klokken 19 skrev Vejle Kommune på både Facebook og deres hjemmeside, at slusen ikke fungere optimalt, men at de arbejder på at finde en løsning. Derudover er der en container med sandsække ved Spinderihallerne, der kan hentes, hvis du har brug for at sikre dit hus. Det skriver Vejle Kommune.

I samarbejde med Vejle Kommune er mandskab og udstyr indsat ved slusen for at pumpe vand væk for at sænke vandstanden i indre by.

Brand og Redning Sønderjylland assisterer med ekstra pumper.

00:13 Vejle bymidte står under vand. Det gør, at bilerne har svært ved at komme frem. Foto: Privatvideo, Camilla Ravn Jakobsen Luk video

Pas på i trafikken

Både Syd- og Sønderjyllands Politi får rigtig mange anmeldelser om vand på vejene. Derfor opfordrer de til at køre forsigtigt, hvis man begiver sig ud i trafikken. Man skal især være opmærksom, nu det er blevet mørkt. Her kan man hurtigt blive overrasket over store vandmasser på vejene.

Vagtchefen fra begge politikredse råder bilister til at nedsætte hastigheden kraftigt og køre efter forholdene.