Pizza-mand solgte narko

Ejeren af et pizzeria i Horsens solgte narko fra sin forretning og gemte overskuddet i en natkjole.

Et pizzeria i Horsens tilbød andet end pizzaer til sine kunder, der også kunne købe både hash og kokain i forretningen.

Den indbringende sideforretning har onsdag ved Retten i Horsens kostet pizzeriaets ejer to års fængsel.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 23. november sidste år troppede politiet op i forretningen. Her fandt man en mindre mængde kokain og hash, to telefoner, 4450 kroner og papirer, der skulle vise sig at være narkoregnskaber.

Da politiet kort efter ransagede pizzamandens bopæl, gjorde man et usædvanligt fund.

I en skuffe i et klædeskab fandt betjente omkring 314.000 kroner pakket ind i en natkjole.

Mohammad Fayaz Asad erkendte i retten, at han havde solgt omkring 70 gram kokain og 7,8 kilo hash i pizzeriaet.

Men han nægtede, at de mange penge stammede fra handel med stoffer. De stammede ifølge hans forklaring fra en arv.

Pizzamand idømt 2 års fængsel for salg af kokain og hash https://t.co/CR6f0CskIE — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) March 21, 2018

- Anklagemyndigheden var af den opfattelse, at pengene stammer fra handel med narkotika, udtaler anklagerfuldmægtig Tobias Engby i pressemeddelelsen.

- Der var ikke bevis for, hvor meget eller til hvem han havde solgt for cirka 314.000 kroner, men opbevaringsmåden, mandens indkomst og tidligere salg af narkotika overbeviste dommerne.

Foruden to års fængsel fik manden en betinget udvisning af Danmark, og pengene blev konfiskeret.

Han valgte at tænke over, om han vil anke dommen til Vestre Landsret.